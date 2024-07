Ulga od tropikalnych upałów. Pojawiło się inne poważne zagrożenie

We wtorek temperatura w Polsce nie przekroczy 30 stopni Celsjusza. Oznacza to chwilową ulgę od tropikalnych upałów. To jednak nie koniec zagrożeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaalarmował w sprawie wilgotności gleby. Polsce grozi susza hydrologiczna. W niektórych regionach sytuacja jest skrajnie niebezpieczna.