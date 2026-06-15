Spis treści: Na czym polega PIT-0 dla seniora? Kto może skorzystać z ulgi dla seniora? Jakie dochody obejmuje PIT-0 dla seniora? Jak rozliczyć PIT-0 dla seniora? Czy PIT-0 dla seniora się opłaca?

PIT-0 dla seniora obowiązuje od 2022 roku i został wprowadzony po to, by zachęcić osoby w wieku emerytalnym do dalszej aktywności zawodowej. Dzięki temu część przychodów osiąganych przez pracujących seniorów może być zwolniona z podatku dochodowego.

Na czym polega PIT-0 dla seniora?

Ulga dla pracujących seniorów polega na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów do określonego limitu rocznego. Obecnie limit wynosi 85 528 zł. Oznacza to, że senior, który spełnia warunki ulgi, nie zapłaci PIT od dochodów mieszczących się w tym limicie.

Dodatkowo osoby rozliczające się według skali podatkowej mogą korzystać również z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł. W praktyce oznacza to, że podatek pojawia się dopiero po przekroczeniu łącznego progu 115 528 zł rocznie.

To rozwiązanie ma się opłacać główne osobom, które nadal pracują na etacie, prowadzą działalność gospodarczą albo wykonują zlecenia i jednocześnie świadomie odkładają moment przejścia na emeryturę.

Kto może skorzystać z ulgi dla seniora?

Z PIT-0 dla seniora mogą korzystać kobiety po ukończeniu 60 lat oraz mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Sam wiek jednak nie wystarczy. Najważniejszym warunkiem jest niepobieranie emerytury ani renty rodzinnej.

Ulga obejmuje wyłącznie osoby, które mimo uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego nadal pracują i czasowo rezygnują z pobierania emerytury. Jeśli senior zacznie otrzymywać świadczenie zZUS lub KRUS, traci prawo do zwolnienia podatkowego od momentu pobierania emerytury.

Znaczenie ma także forma uzyskiwania dochodów. Zwolnienie obejmuje przychody z:

umowy o pracę,

stosunku służbowego,

pracy nakładczej,

spółdzielczego stosunku pracy,

umów zlecenia zawartych z firmą,

działalności gospodarczej,

zasiłku macierzyńskiego.

Warunkiem jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskiwanych przychodów.

Jakie dochody obejmuje PIT-0 dla seniora?

Ulga obejmuje kilka sposobów rozliczania działalności gospodarczej. Senior może korzystać z PIT-0 zarówno przy skali podatkowej, podatku liniowym, ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, jak i przy preferencji IP Box. Oznacza to, że z rozwiązania korzystają nie tylko osoby zatrudnione na etacie, ale również przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą.

Warto jednak pamiętać, że limit zwolnienia dotyczy przychodów objętych ulgą. Jeśli senior osiąga również inne dochody, mogą one podlegać standardowemu opodatkowaniu.

Po przekroczeniu limitu zwolnienia nadwyżka dochodu jest opodatkowana na normalnych zasadach. Nie oznacza to więc utraty całej ulgi. Zwolnienie działa do wysokości ustawowego limitu, a podatek pojawia się dopiero od kwoty przekraczającej próg.

Jak rozliczyć PIT-0 dla seniora?

Senior może skorzystać z ulgi już w trakcie roku podatkowego albo dopiero podczas rozliczenia rocznego. Jeśli pracownik złoży odpowiednie oświadczenie pracodawcy, płatnik może nie pobierać zaliczek na PIT już przy wypłacie wynagrodzenia.

Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone albo pracodawca nie stosował ulgi, senior nadal może odzyskać nadpłacony podatek w zeznaniu rocznym.

Rozliczenia można dokonać:

w usłudze Twój e-PIT

na formularzu papierowym,

samodzielnie przez e-Urząd Skarbowy.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że warto dokładnie sprawdzić przygotowane zeznanie podatkowe. W niektórych sytuacjach dane przekazane przez płatnika mogą wymagać korekty.

Czy PIT-0 dla seniora się opłaca?

Dla wielu osób odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak, ponieważ ulga pozwala legalnie zmniejszyć podatek i zwiększyć dochód netto.

Trzeba jednak pamiętać, że korzyść podatkowa wiąże się z czasową rezygnacją z pobierania emerytury. Każdy senior powinien więc indywidualnie ocenić, co bardziej mu się opłaca - wcześniejsze rozpoczęcie pobierania świadczenia czy dalsza aktywność zawodowa połączona z ulgą podatkową.

Ostatecznie wiele zależy od wysokości przyszłej emerytury, poziomu zarobków i planów zawodowych. Dla osób dobrze zarabiających PIT-0 dla seniora może oznaczać bardzo korzystne rozwiązanie finansowe.





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