Ulewy nie będą naszym jedynym zmartwieniem. Nowe zagrożenie pogodowe

Jakub Wojciechowski

Ulewy w Polsce są praktycznie pewne. Strefa intensywnych opadów dotrze do naszego kraju w środę wieczorem i z czasem rozleje się po wielu województwach. Trzeba też uważać na inne zjawisko. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, który wkrótce powieje w górach, a potem również na północy.

W nocy w Tatrach oraz w czwartek w ciągu dnia zacznie mocno wiać. Miejscami nawet 100 km/h
W nocy w Tatrach oraz w czwartek w ciągu dnia zacznie mocno wiać. Miejscami nawet 100 km/h

Wieczorne ulewy, które nadciągną pod koniec dnia nad południowo-zachodnią Polskę, nie będą jedynym zagrożeniem pogodowym w najbliższym czasie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej po południu wydał nowe ostrzeżenia. Dotyczą one silnego wiatru, który w czwartek powieje na północy kraju. W nocy mocno powieje również w górach.

Nowy alert pogodowy. Nadciągną mocne podmuchy

"Prognozuje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego wschodu" - czytamy w ostrzeżeniu, które ma obowiązywać w czwartek, w godzinach od 5:00 do 14:00.

Żółty alert IMGW pierwszego stopnia z powodu silnych podmuchów obejmie część województw:

  • pomorskiego (powiaty na północnym wschodzie);
  • większość warmińsko-mazurskiego (wolne od ostrzeżeń będą jego południowe i wschodnie krańce).

Jednocześnie cały czas w mocy pozostają ostrzeżenia przed intensywnymi ulewami na zachodzie i południu kraju, które nadciągną tam w nocy. Z czasem strefa opadów stopniowo rozszerzy się na cały kraj.

    Niebezpiecznie po zmroku, zwłaszcza w Tatrach

    W nocy ze środy na czwartek w dużej części kraju będzie intensywnie padać. Na zachodzie i południu spadnie do około 40 litrów wody na metr kwadratowy, zaś w centrum i na północy do 20 litrów.

    Po zmroku porywisty wiatr może występować na południu i wschodzie. Na Pomorzu Wschodnim oraz w rejonie Zakopanego podmuchy mogą osiągać do 75 km/h. W Beskidach możliwe będą porywy do 80 km/h, a lokalnie Tatrach nawet do 100 km/h.

    Z tego powodu w powiecie tatrzańskim na południu Małopolski od godz. 22:00 w środę do 7:00 w czwartek obowiązuje alert IMGW pierwszego stopnia.

