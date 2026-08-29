W skrócie Ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami obowiązują w kilku województwach, gdzie przewiduje się opady do 40 mm i porywy wiatru do 65 km/h.

RCB wysyła alerty ostrzegając przed możliwymi podtopieniami, a w zachodniej części kraju wprowadzono hydrologiczne ostrzeżenia I stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wód.

Wojska Obrony Terytorialnej i służby są postawione w podwyższonej gotowości, z możliwością szybkiego wezwania żołnierzy określonych brygad OT.

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Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, a także warmińsko-mazurskiego. Na tych terenach prognozowane są umiarkowane opady deszczu od 30 do 40 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h.

Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 10 w sobotę.

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Pogoda. Alert RCB: "Możliwe podtopienia"

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu i burzami RCB wysłało alert do odbiorców na terenie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego (powiaty: międzyrzecki, nowosolski, strzelecko-drezdenecki, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski).

"Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - ostrzegło RCB.

Ponadto, w zachodniej połowie kraju do sobotniego południa obowiązywać będą również alerty hydrologiczne I stopnia IMGW ostrzegające przed gwałtownym wzrostem stanów wody.

Objęte nimi są województwa: pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie oraz częściowo warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, a także opolskie.

"W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, w zlewniach kontrolowanych istnieje możliwość punktowych przekroczeń stanów ostrzegawczych" - informuje Instytut.

Silne opady deszczu. WOT w podwyższonej gotowości

W piątek po południu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz podczas odprawy kierownictwa MSWiA polecił służbom zachowywać pełną gotowość w związku z sytuacją pogodową.

"Podnosimy gotowość WOT w związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz. Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Pozwala jednak skrócić czas reakcji oraz przygotować siły i środki do udzielenia pomocy tam, gdzie może być potrzebna" - poinformował na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak sprecyzował szef MON, do sześciu godzin skrócono czas wezwania żołnierzy z 7. Pomorskiej Brygady OT, 8. Kujawsko-Pomorskiej OT, 12. Wielkopolskiej Brygady OT, 13. Śląskiej Brygady OT, 15. Lubuskiej Brygady OT, 16. Dolnośląskiej Brygady OT oraz 17. Opolskiej Brygady OT.

Z kolei do 24 godzin będą mogli zostać wezwani żołnierze 11. Małopolskiej Brygady OT oraz 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT. Komunikat ma obowiązywać dwie doby od momentu ogłoszenia.



