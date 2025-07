- Rozwój sytuacji dotyczy zasadniczo dwóch aspektów. Szybkiej reakcji na opad w zlewniach górskich i podgórskich, czyli gwałtowne powodzie z nagłym opadem i to jest woj. małopolskie, śląskie i podkarpackie oraz w centrum Polski obszary zurbanizowane, gdzie może dojść do połączenia opadu ciągłego z nagłym - podkreślił.

- Nawet jeśli informacja sumaryczna nie jest jakaś nadzwyczajna, to chciałbym, żeby dotarło to do wszystkich służb na poziomie lokalnych i wojewodów, że w każdej chwili może dojść do zdarzeń gwałtownych - zaapelował wówczas premier.