Ulewa się rozkręca, notują pierwsze burze. Zmiany w pogodzie się pogłębią

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pierwsze burze już weszły do Polski. Na razie nie przyniosły jeszcze największych ulew i wichur. Z tym zjawiskami mieszkańcy północno-wschodniej części kraju zmierzą się po południu i wieczorem. Na południowym zachodzie z kolei intensywnie pada, a niedługo zagrzmi.

Ulewy i burze w Polsce. Przed południem notowano je na południowym zachodzie oraz na przeciwległym krańcu Polski
Silny deszcz pada w południowo zachodniej Polsce, podczas gdy na północnym wschodzie zanotowano burze. Zjawiska te wkrótce się nasilą. Zdjęcia ilustracyjneGAZETA WROCLAWSKA PIOTR KRZYZANOWSKI/POLSKA PRES GRUPA/East News/romankybus/123rfmateriał zewnętrzny

W dużej części Dolnego Śląska intensywnie pada deszcz. Miejscami zanotowano już sumy opadów dochodzące do około 17 litrów wody na metr kwadratowy - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiadomo już, że na tym się nie skończy.

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Ulewy na Dolnym Śląsku. Dojdą do nich burze

Od rana na zachodzie Polski w wielu miejscach jest deszczowo, jednak największe opady notuje się na południowym zachodzie. W centralnym i zachodnim rejonie Dolnego Śląska oraz na południu Ziemi Lubuskiej suma opadów miejscami zbliżyła się do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Padać w tych miejscach może jeszcze w kolejnych godzinach, również po południu. Możliwe, że na Przedgórzu Sudeckim z czasem pojawią się również burze i w ich trakcie spadnie kolejnych 15 litrów deszczu na metr kwadratowy.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Jeszcze gorzej aura prezentuje się na północnym wschodzie Polski.

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Przed południem zagrzmiało w wielu miejscach na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Burze występują miejscami w pasie od Kętrzyna po Pisz, a strefa złej pogody szybko przemieszcza się na północny wschód.

Podczas tamtejszych burz w ciągu 10 minut spadło około 5 litrów wody na metr kwadratowy, a łącznie specjaliści spodziewają się w najbliższym czasie opadów do 10-15 litrów. "Nie są notowane znaczące porywy wiatru, możliwe porywy do 60 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW.

Sytuacja na północnym wschodzie kraju zdecydowanie pogorszy się po południu i wieczorem. To właśnie w tych rejonach pojawią się najsilniejsze burze, z intensywnymi opadami deszczu do 30-40 litrów wody, lokalnym gradobiciem i wiatrem dochodzącym w porywach do 80 km/h.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, obejmujące całe Podlasie i wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego wejdzie w życie o godz. 13:00 i utrzyma się do 23:00.

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