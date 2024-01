Interia zwróciła się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z zapytaniem w sprawie medialnych informacji. W piątek portal onet.pl informował, że prezydent Andrzej Duda ułaskawił publicystów związanych z TVP INFO.

Ułaskawienie Ogórek i Ziemkiewicza. Mamy stanowisko sądu

"Informuję, że w dniu 3 stycznia 2024 r. do tut. Sądu - za pośrednictwem Prokuratury Krajowej - wpłynęły odpisy postanowienia Prezydenta RP z dnia 18 grudnia 2023 r. o ułaskawieniu osób wskazanych w zapytaniu. Ułaskawienie dotyczy wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w dniu 6 grudnia 2022r. utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 maja 2023 r. Ułaskawienie polega na darowaniu kary grzywny i zarządzeniu zatarcia skazania " - przekazał Piotr Maksymowicz , wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

Sprawa dotyczy programu w TVP INFO

Ziemkiewicz mówiąc o pacjentach działaczki, stwierdził, że zachowują się, "jakby mieli pranie mózgu fachowo zrobione". Współprowadząca program Ogórek dodała, że może dochodzić "do manipulowania psychiką ludzką" i dodała, że czeka na reakcję Towarzystwa Psychologicznego. Podleśna poczuła się urażona i wniosła akt oskarżenia . W maju 2023 r. zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. Publicyści mieli zapłacić po 10 tys. kary grzywny .

Publicyści zwrócili się do ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę z wnioskiem o złożenie skargi nadzwyczajnej. Polityk Suwerennej Polski przychylił się do prośby i skierował sprawę do Sądu Najwyższego.