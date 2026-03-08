W skrócie Przemysław Czarnek został ogłoszony przez PiS kandydatem na premiera podczas konwencji partii w Krakowie.

Ukraińskie media określiły Czarnka jako "jednego z najbardziej antyukraińskich polityków PiS" oraz "jednego z najaktywniejszych krytyków Ukrainy" w tej partii.

Czarnek w swoim wystąpieniu domagał się szacunku od władz Ukrainy i zarzucał im blokowanie możliwości ekshumacji na Wołyniu.

Podczas sobotniej konwencji PiS w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński wskazał kandydata PiS na urząd premiera w przyszłych wyborach parlamentarnych. Został nim wiceprezes ugrupowania, były minister edukacji Przemysław Czarnek.

W trakcie sobotniego wystąpienia wiceprezes PiS zaznaczył, że należy z Polski uczynić lidera naszej części Europy i świata, Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza.

- Musimy z Polski uczynić państwo, które będzie dbało o swoją godność, państwo, które może być partnerem dla wszystkich, może pomagać Ukrainie tak, jak to zrobiliśmy za rządów PiS - mówił.

Zdaniem Czarnka w polskim interesie jest dalsza pomoc Ukrainie, aby "Ruski nie wjechał do Polski". - Ale żądamy szacunku od pana Zełenskiego, od władz Ukrainy - grzmiał.

Słowa te nie umknęły uwadze ukraińskich mediów. Jak zauważyła Wirtualna Polska, sobotnie wystąpienie Czarnka znalazło się w materiałach kilku tamtejszych portali.

Zdaniem Ukraińskiej Pravdy "warto zauważyć, że Czarnek jest jednym z najbardziej antyukraińskich polityków PiS". "Znany był z antyukraińskich wypowiedzi zarówno za czasów kierowania Ministerstwem Edukacji, jak i, przede wszystkim, gdy był wcześniej wojewodą lubelskim" - czytamy.

Za "jednego z najaktywniejszych krytyków Ukrainy w PiS" kandydata partii na premiera uważa także serwis karpaty.net.ua.

Były minister ocenił w sobotę, że to dzięki Polsce i rządowi PiS "Ukraina jeszcze żyje i niech żyje".

- W tym interesie będziemy pomagać, ale będziemy pomagać, jeśli we władzach Ukrainy będziemy mieć partnera, a nie bezczelność - zaznaczył. Dodał, że bezczelność Ukrainy widzi m.in. w blokowaniu możliwości ekshumacji na Wołyniu.

Wątek ekshumacji na ustach Czarnka odnotował także ukraiński Antikor i Slawa. Drugi z serwisów opisał byłego ministra jako osobę, która "w polskich kręgach politycznych uchodzi za postać dość kontrowersyjną".

