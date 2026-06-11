W skrócie Ukraiński portal TSN pisze, że Polska zaostrza antyukraińską retorykę i podsyca niechęć wobec Ukrainy w związku ze sporem o upamiętnianie UPA.

Według TSN nazwanie jednostki wojskowej imieniem 'Bohaterów UPA' oraz nazwanie ulicy w Winnicy imieniem Stepana Bandery wywołały reakcje polskich polityków i wpłynęły na relacje między miastami.

Portal TSN twierdzi, że wzrost napięć historycznych towarzyszy częstszym przypadkom ataków na Ukraińców w Polsce i krytykuje wykorzystywanie incydentów z udziałem Ukraińców do celów politycznych.

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Ukraiński portal TSN twierdzi, że afera dotycząca nadania imienia "Bohaterów UPA" jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, została wywołana przez polskich polityków w celu zdobycia poparcia przed wyborami zaplanowanymi na jesień przyszłego roku.

Według autorów tekstu "w ciągu ostatnich dwóch tygodni antyukraińska retoryka w Polsce wymknęła się spod kontroli". Portal przywołuje również słowa Karola Nawrockiego z 2023 roku, kiedy twierdził on, że "Ukraina ma prawo sama wybierać swoich bohaterów".

TSN opisuje, że kwestia nadania nazwy ukraińskiej jednostce wojskowej nie jest jedynym elementem sporu historycznego między Polską a Ukrainą. Przywołuje również sytuację Winnicy, której władze nadały jednej z ulic nazwę im. Stepana Bandery. Kielce, które są miastem partnerskim Winnicy, planowały bezpłatnie przekazać ukraińskiemu miastu swoje autobusy wycofane z użytku, jednak uczczenie dowódcy UPA spotkało się z dużą krytyką ze strony kielecki polityków, a nawet z listem, w którym władze Kielc miały domagać się zmiany nazwy ulicy. W wyniku tego Winnica wycofała wniosek o przekazanie autobusów.

Ukraińskie media: Ukraińcy mają żal do Polaków

Według ukraińskich dziennikarzy spór o kwestie historyczne wpisuje się w szerszy kontekst rosnących antyukraińskich nastrojów w Polsce. Portal twierdzi, że Ukraińcy coraz częściej stają się ofiarami ataków nie tylko słownych, ale również fizycznych na tle ksenofobicznym.

Portal skrytykował również reakcję polskich władz na przypadki łamania przez Ukraińców prawa w Polsce. Chodzi o nielegalny połów suma w Balatonie w Warszawie czy wjazd samochodem na Morskie Oko. TSN zwraca uwagę, że ta druga sytuacja została skomentowana nawet przez premiera Donalda Tuska.

"Niedawno w Dreźnie w Niemczech Polak łowił ryby w stanie nietrzeźwym w pobliżu Zwingeru - zabytkowego kompleksu czterech pałaców. Jednak niemieccy politycy, tacy jak kanclerz Friedrich Merz, nie skomentowali tego incydentu. Portal TSN nie twierdzi, że Ukraińcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za nielegalne działania w Polsce. Jest jednak oczywiste, że polscy politycy wykorzystują takie przypadki do zdobywania punktów politycznych" - napisał portal.

Afera o UPA. Tusk apeluje do Nawrockiego i Zełenskiego

Spór między Polską a Ukrainą wybuchł po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA". Upamiętnienie organizacji, która w Polsce kojarzona jest przede wszystkim z dokonywaniem zbrodni na Wołyniu, spotkało się z oburzeniem wśród polskich polityków.

Karol Nawrocki zapowiedział, że w związku z decyzją podjął decyzję o uruchomieniu procedury pozbawienia Zełenskiego Orderu Orła Białego, który wręczył ukraińskiemu przywódcy ówczesny prezydent Andrzej Duda. Krytycznie wobec działań Zełenskiego wypowiedzieli się jednak również Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz czy Radosław Sikorski.

W poniedziałek premier zwrócił się do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego "o bezpośrednią i szczerą rozmowę zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia".





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