W skrócie Podczas Ukraine Recovery Conference w Gdańsku podpisano ponad 160 umów o łącznej wartości przekraczającej 10 miliardów euro, w tym porozumienia z Bankiem Światowym, US Exim bankiem i Google.

Między rządami Ukrainy i Polski zawarto około 15 umów, a w wydarzeniu uczestniczyła rekordowa ukraińska delegacja biznesowa z premier Julią Swyrydenko na czele.

Prezydent Wołodymyr Zełenski nie był obecny na konferencji; decyzje personalne i wydarzenia z udziałem polskich i ukraińskich władz stanowiły tło dla największej i najbardziej praktycznej z dotychczasowych konferencji o odbudowie Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Podczas dwudniowej Ukraine Recovery Conference (URC, Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy) strona ukraińska podpisała ponad 160 umów o wartości ponad 10 miliardów euro - przekazał podczas briefingu prasowego minister gospodarki, środowiska i rolnictwa Ołeksij Sobolew.

Wśród zawartych porozumień wymienił m.in. deklarację Banku Światowego, który chce pozyskać na odbudowę Ukrainy dwa miliardy dolarów, m.in. od europejskich partnerów czy umowę z amerykańskim bankiem (US Exim bank) o wartości 300 milionów dolarów dla spółki Naftogaz.

Ponadto Google zapowiedziało w Gdańsku, że zainwestuje pięć milionów dolarów w rozwój ukraińskiej aplikacji rządowej Obrii, która ma pomóc m.in. w szukaniu pracy, wyborze ścieżki zawodowej czy przekwalifikowaniu się. Sobolew wskazał też, że UE uruchomiła pierwszą transzę pożyczki dla Ukrainy w kwocie 3,2 miliarda euro.

Konferencja o odbudowie Ukrainy. Ponad 160 umów wartych miliardy euro

Ukraiński minister poinformował, że między rządami Ukrainy i Polski podpisano ok. 15 umów. Pytany o eskalację napięć między Polską a Ukrainą, która miała miejsce tuż przed konferencją, odpowiedział, że nie zauważył, aby sytuacja ta wpłynęła znacząco na perspektywy biznesowe.

Sobolew przekazał, że w wydarzeniu w Gdańsku uczestniczyła największa w historii ukraińska delegacja biznesowa, licząca 220 przedstawicieli, której przewodniczyła premier Julia Swyrydenko.

"W skład ukraińskiego zespołu na konferencji wejdą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie spółek państwowych oraz oczywiście urzędnicy rządowi i parlamentarzyści" - zapowiedziała Swyrydenko w mediach społecznościowych.

Konferencja w Gdańsku bez udziału Zełenskiego. W tle napięcia

Wśród obecnych na wydarzeniu zabrakło Wołodymyra Zełenskiego, którego niedawna decyzja o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" spotkała się ze zdecydowaną reakcją polskich władz. Prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego. Zełenski odesłał swój order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Ukraiński minister gospodarki, środowiska i rolnictwa ocenił, że tegoroczna Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy był największa oraz "najbardziej praktyczna", czyli nastawiona na decyzje biznesowe i finansowe, ze wszystkich dotychczasowych edycji.

Konferencja na Rzecz Odbudowy w Ukrainie trwała dwa dni i odbywała się w czwartek oraz piątek w Gdańsku. Poprzednie edycje wydarzenia miały miejsce w Lugano, Londynie, Rzymie i Berlinie.





Błaszczak w ''Gościu Wydarzeń'' o zwalnianych sygnalistach w Warszawie: Problem nie leży w przepisach, tylko w warszawskich sitwach Polsat News