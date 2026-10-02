W skrócie Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 57-letniego obywatela Ukrainy na moście granicznym w Słubicach podczas kontroli granicznej.

Mężczyzna był poszukiwany przez Interpol na podstawie czerwonej noty wydanej przez władze Uzbekistanu za kradzieże.

Tego samego dnia w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymano Polkę poszukiwaną czerwoną notą Interpolu wydaną przez Albanię.

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Do zatrzymania doszło w czwartek podczas tymczasowej kontroli granicznej na moście granicznym w Słubicach (woj. lubuskie). Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej skontrolowali wjeżdżającego do Polski 57-letniego Ukraińca.

Ukrainiec zatrzymany w Słubicach. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu

Po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Nakaz aresztowania został wydany przez władze Uzbekistanu. Jak wskazała w swoim komunikacie SG, powodem poszukiwania było zatrzymanie w celu aresztowania i wydania lub ekstradycji za kradzieże.

57-latek został zatrzymany i przekazany policji w Słubicach.

Straż Graniczna przekazała, że tego samego dnia na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach została zatrzymana Polka, również poszukiwana najwyższym stopniem międzynarodowego alertu. 34-latka, która była poszukiwana za przestępstwa narkotykowe, zamierzała wylecieć do Włoch. Czerwona nota została wydana przez Albanię.

Czerwona nota Interpolu wydawana jest dla osób niebezpiecznych, podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw lub skazanych prawomocnym wyrokiem, które uciekły za granicę i są poszukiwane w celu zatrzymania oraz ekstradycji do kraju, w którym mają stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.



