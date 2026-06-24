Tomasz Walczak, Interia: Gorący spór polsko-ukraiński o gloryfikację UPA nazywany jest sporem o historię. Gdyby tak jednak było, nie byłoby w nim tyle emocji. Historia jako nauka ma narzędzia, by wyjaśnić sobie nieporozumienia. Tu jednak mamy do czynienia ze starciem dwóch wykluczających się pamięci historycznych. W tej sferze trudno o porozumienie, zwłaszcza w przypadku narodów, które łączy tak długa i burzliwa historia?

Prof. Piotr M. Majewski, historyk, były zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, Uniwersytet Warszawski: - To prawda, choć rozmawianie o odrębnych pamięciach historycznych bez tak wielkich emocji jest możliwe. Dzieje się to w różnych miejscach na świecie, na przykład we Francji i w Niemczech, gdzie narracje nie są silnie konfliktowe. Wydaje mi się, że również w stosunkach polsko-niemieckich poziom sporu jest bez porównania mniejszy niż obecnie w relacjach polsko-ukraińskich. Nie uważam więc, byśmy byli skazani na tak gwałtowne erupcje konfliktów pamięci.

Czemu więc w relacjach polsko-ukraińskich tak bardzo emocjonalnie z obu stron to wygląda?

- Mamy do czynienia ze sprawą bardzo delikatną i emocjonalną, ponieważ dotyczy nie tylko polityki pamięci, ale i współczesnej polityki o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. Wydaje mi się, że po stronie ukraińskiej te emocje są nawet większe niż u nas, ponieważ Ukraina toczy wojnę i tam pamięć historyczna pełni inną funkcję. Ma mianowicie mobilizować społeczeństwo do wysiłku wojennego i budować tożsamość w starciu z Rosją. Temu służą różne gesty w zakresie polityki pamięci - niekiedy chybione, jak choćby nazwanie jednej z ukraińskich jednostek imieniem bohaterów UPA.

Temperatury temu sporowi nie dodaje fakt, że i Polacy, i Ukraińcy są narodami, które po latach komunizmu stosunkowo niedawno odzyskały swoje opowieści narodowe? Siłą rzeczy świeżość debat, jak je kreować, budzi dużo większe emocje.

- Zgodzę się z tym, ale tylko w połowie. Sądzę, że tak jest w przypadku Ukrainy. Im młodsze jest państwo i im młodszy jest nacjonalizm, tym bardziej jest on wyczulony na krytykę. Postawa Ukraińców sprowadza się dziś często do stwierdzenia: "Nie będziecie nam mówić, kogo mamy czcić i honorować". To postawa, którą nazwałbym godnościową.

- Prawdą jest, że w Ukrainie do początku lat 90. możliwości czczenia bohaterów narodowych były albo żadne, albo bardzo ograniczone. Oczywiście funkcjonowali tam Bohdan Chmielnicki czy Iwan Franko, ale ich postacie poddano komunistycznej reinterpretacji. Nie wolno było natomiast czcić postaci z okresu II wojny światowej, które nie reprezentowałyby sowieckiego punktu widzenia.

Niezależnie od tego, że kwestia Wołynia była po 1990 roku instrumentalizowana politycznie przeciwko Ukraińcom, to niewątpliwie po stronie ukraińskiej sprawa ta również nie została definitywnie zamknięta

Polska miała więcej możliwości rozwoju swojej opowieści narodowej?

- Zdecydowanie. Po 1956 roku władze komunistyczne otwierały się na narracje niepodległościowe. Nawet moczarowcy kokietowali weteranów Armii Krajowej. Choć mówiono, że dowództwo AK prowadziło błędną czy wręcz zbrodniczą politykę, to samych żołnierzy uznawano za patriotów.

- W Ukrainie o czymś takim nie mogło być mowy i to jest ta zasadnicza różnica. My i Ukraińcy jesteśmy przesunięci w fazie rozwoju narracji narodowych. My wiele rzeczy mieliśmy szansę przepracować. Wydaje się nam naturalne, że Ukraina nie powinna gloryfikować UPA, ale dla niej to nie jest takie oczywiste. Na tym buduje bowiem swoją narrację niepodległościową.

Skoro polska pamięć historyczna jest bardziej przepracowana, to czemu ukraińska pamięć budzi u nas takie emocje? Może to kwestia tego, że sam Wołyń jest nieprzepracowaną traumą i stąd takie wyczulenie na wszystko, co się w naszej pamięci nie mieści?

- Rzeczywiście, ta karta nie została zamknięta w sposób czytelny i jednoznaczny dla polskiego społeczeństwa. Niezależnie od tego, że kwestia Wołynia była po 1990 roku instrumentalizowana politycznie przeciwko Ukraińcom, to niewątpliwie po stronie ukraińskiej sprawa ta również nie została definitywnie zamknięta. Wiemy przecież, że dopiero teraz - czy wciąż teraz - prowadzone są ekshumacje; na pewno wiele zostało do zrobienia.

- Jakby tego było mało, w dialogu historycznym z Ukrainą ujawniły się spory nie tylko interpretacyjne, ale i dotyczące samych faktów. To choćby liczba ofiar zbrodni UPA. W polskim przekonaniu strona ukraińska, a przynajmniej niektórzy tamtejsi historycy, zaniżali te dane.

Polski konsulat w Kijowie mieści się przy ulicy Bohdana Chmielnickiego - bohatera Ukrainy, ale postaci dość jednoznacznie źle ocenianej przez naszą opowieść narodową - ale nie budzi to u nas żadnych emocji. UPA jest po prostu zbyt świeżą dla pamięci historycznej sprawą, by przejść nad nią do porządku dziennego?

- W przypadku zbrodni UPA wciąż żyją ludzie, którzy pamiętają ówczesne wydarzenia. Byli wtedy dziećmi, żyją ich dzieci i wnuki. To zupełnie zmienia odbiór tej sprawy. Mamy bowiem do czynienia z pamięcią komunikatywną, przekazywaną w rodzinach, a nie tylko z pamięcią kulturową, budowaną przez podręczniki, teksty kultury czy media.

- Tymczasem postać Chmielnickiego została znacznie lepiej przepracowana przez historyków i kulturę. W "Ogniem i mieczem" Sienkiewicza nie jest on postacią pozytywną, ale już Jerzy Hoffman w swojej ekranizacji nadał mu inny rys. Chmielnicki ma w filmie swoje racje, ma cechy męża stanu reprezentującego interesy ukraińskie. Nie jest tylko buntownikiem skłóconym z polskim szlachcicem. Ale na takie przewartościowania potrzeba czasu. Łatwiej poradzić sobie z tym, co dawne niż z wydarzeniami bliskimi w czasie.

W przypadku Ukrainy spodziewałbym się raczej fuzji mitu UPA i bohaterów obecnej wojny. Z czasem spory przycichną, ale nie potrafię powiedzieć, kiedy to nastąpi

Odnosząc się do postawy Ukrainy, musimy też chyba zdawać sobie sprawę, że pamięć historyczna jest głównym elementem tożsamości narodowej. Wyrzeczenie się nawet jej niewielkiego elementu byłoby traktowane przez każdy naród jako próba podważenia tej tożsamości. A zwłaszcza teraz, kiedy Ukraina toczy egzystencjalny bój z Rosją, na takie kroki nie ma co liczyć?

- W ogóle możemy się zastanawiać, kim Ukraińcy mogliby zastąpić UPA. Pojawia się problem: tak się złożyło, że ukraiński ruch narodowy w czasie II wojny światowej opowiedział się po stronie Niemiec. To nie znaczy, że wszyscy byli zbrodniarzami. Z polskiego punktu widzenia byli kolaborantami, ale ze swojego - walczyli o niepodległość, podobnie jak Piłsudski w poprzedniej wojnie, sprzymierzając się z państwami centralnymi przeciwko Rosji.

Problem w tym, że ta współpraca doprowadziła do zbrodni.

- Właśnie dlatego tak trudno rozwikłać ten spór. Mówimy o wydarzeniach, w których zginęło około 100 000 cywilów zamordowanych przez ugrupowanie odwołujące się do haseł radykalnie nacjonalistycznych i totalistycznych. We współczesnej trudno Polsce to zaakceptować. Perspektywy obu stron będą siłą rzeczy rozbieżne.

- Moim zdaniem nie powinno to jednak prowadzić do współczesnego konfliktu między Polską a Ukrainą. Łączą nas zbyt ważne sprawy, byśmy mogli pozwolić sobie na torpedowanie współpracy z powodów historycznych.

Niestety polityka historyczna bywa funkcją polityki zagranicznej. Wykorzystywanie pamięci przez polityków po obu stronach nie ułatwia sprawy.

- Oczywiście. Pytanie jednak, jaką politykę powinno prowadzić państwo polskie. Skoro wiemy, że nasze pamięci są różne, musimy się z tym pogodzić. Nie oznacza to rezygnacji z naszego punktu widzenia, ale nie ma sensu niszczyć wszystkiego, co osiągnęliśmy w stosunkach z Ukrainą, skoro i tak nie zmusimy Ukraińców, by myśleli o UPA dokładnie tak jak my.

Sądzi pan, że pamięć o UPA będzie jednak marginalizowana przez samą Ukrainę? W końcu toczy wojnę obronną, która ma wszelkie powody, by stać się głównym mitem współczesnego państwa.

- Nie jest to wykluczone, ale na pewno nie nastąpi to szybko. My również mamy doświadczenie pokojowego obalenia komunizmu, a mimo to wciąż kultywujemy pamięć o Armii Krajowej i powojennym podziemiu niepodległościowym. W przypadku Ukrainy spodziewałbym się raczej fuzji mitu UPA i bohaterów obecnej wojny. Z czasem spory przycichną, ale nie potrafię powiedzieć, kiedy to nastąpi. Widzę jednak pewną nadzieję.

To znaczy?

- Bardzo złe niegdyś stosunki polsko-litewskie udało się naprawić. Litwini nie zrezygnowali ze swojej pamięci, która pod wieloma względami różni się od polskiej - mamy innych bohaterów i antybohaterów. Zrozumieliśmy jednak, że nie ma sensu toczyć o nich nieustannych bojów, bo nie leży to w naszym wspólnym interesie. Mam nadzieję, że tak samo stanie się w relacjach z Ukraińcami.

Rozmawiał Tomasz Walczak





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