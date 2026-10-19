W skrócie Polskie służby zatrzymały dziewięć osób w wyniku wspólnej operacji przeciwko grupie przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy.

Zatrzymani to obcokrajowcy, w tym osiem osób z Ukrainy i jedna z Białorusi; liderem był 34-letni Ukrainiec.

Śledztwo wykazało, że grupa dokonała transakcji na ponad 337 mln zł, a sąd zastosował tymczasowe aresztowania i inne środki zapobiegawcze wobec podejrzanych.

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Operacja została przeprowadzona wspólnie przez funkcjonariuszy gdańskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi. Działania prowadzone były pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

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W wyniku działań rozbita została zorganizowana grupa przestępcza, która zajmowała się praniem pieniędzy. "Nielegalny proceder polegał na praniu pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej, w tym oszustw związanych z platformami transakcyjnymi (tradingowymi) i inwestycjami w kryptowaluty" - poinformowała w komunikacie ABW.

Według służb grupa zajmowała się wprowadzaniem do obrotu środków finansowych z nielegalnych źródeł poprzez m.in. operacje w kantorach czy fikcyjne zakupy złota. "W śledztwie ustalono, że przestępcy dokonali transakcji na gigantyczną kwotę ponad 337 mln zł" - przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

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Duża akcja polskich służb. Zatrzymano dziewięć osób

W ramach przeprowadzonej operacji służby zatrzymały dziewięć osób. Wszyscy byli obcokrajowcami. Trzy kobiety i pięciu mężczyzn pochodziło z Ukrainy, a jedna kobieta z Białorusi. Liderem grupy był 34-letni Ukrainiec.

Do zatrzymań doszło na terenie Warszawy, Łodzi oraz województwa małopolskiego. Przeprowadzono również liczne przeszukania w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych oraz kantorach. "Zabezpieczono złoto i gotówkę o łącznej wartości przekraczającej milion złotych oraz sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony" - informuje ABW.

Przekazano też, że na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec sześciu osób zatrzymanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, a wobec jednej na dwa miesiące. Wobec dwóch pozostałych osób zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji.

Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.



