W skrócie Funkcjonariusze ABW zatrzymali w Mińsku Mazowieckim dwóch obywateli Ukrainy w wieku 24 i 25 lat, podejrzanych o szpiegostwo i prowadzenie działań dywersyjnych dla rosyjskich służb.

Podejrzani fotografowali obiekty infrastruktury krytycznej oraz wojskowej, a także dopuszczali się podpaleń pojazdów, używając tablic rejestracyjnych stylizowanych na ukraińskie.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na trzy miesiące, a śledztwo w tej sprawie nadzoruje wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Łodzi.

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Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Mińsku Mazowieckim dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o szpiegostwo i prowadzenie działań dywersyjnych na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Jak poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, mężczyźni mają 24 i 25 lat.

Jak dodał, mężczyźni "rozpoznawali i robili zdjęcia obiektom infrastruktury krytycznej i wojskowej na terenie Polski". Usłyszeli również zarzuty dotyczące podpaleń pojazdów.

Zmieniali tablice rejestracyjne. Chodziło o skierowanie podejrzeń na Ukrainę

W toku działań funkcjonariusze ABW ustalili, że podejrzani zmieniali numery rejestracyjne wykorzystywanych samochodów. Jak poinformował minister, tablice były "podobne do stosowanych w pojazdach należących do ukraińskiej armii".

Siemoniak wskazał, że taki zabieg mógł mieć określony cel. "Mógł mieć na celu utrudnienie ustalenia rzeczywistego tła zdarzeń, a przede wszystkim skierowanie podejrzeń na stronę ukraińską" - napisał.

Według ministra działania te mogły być wykorzystywane do szerzenia dezinformacji. W ten sposób sprawcy mogli próbować stworzyć wrażenie, że za zdarzeniami stoją osoby związane z Ukrainą.

Ukraińcy w rękach służb. Zatrzymani otrzymywali wynagrodzenie w kryptowalutach

Minister przekazał również, w jaki sposób mężczyźni otrzymywali zapłatę.

"Za realizację zlecanych zadań otrzymywali wynagrodzenie, między innymi w kryptowalutach" - poinformował.

Obaj obywatele Ukrainy zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Łodzi.



