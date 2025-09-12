Ukraina zmieniła przepisy. Młodzi mężczyźni tłumnie przekraczają granice
W zaledwie tydzień liczba wjazdów z Ukrainy wzrosła o 10 tysięcy. Jak opisuje "Rzeczpospolita", to efekt najnowszej decyzji ukraińskich władz, które zezwoliły wyjeżdżać młodym mężczyznom w wieku 18-22 lat.
W skrócie
- Liczba wjazdów z Ukrainy do Polski wzrosła o 10 tysięcy w ciągu tygodnia.
- Zmiana wynika z decyzji ukraińskich władz pozwalającej młodym mężczyznom wyjechać.
- Straż Graniczna podkreśla, że osoby przekraczające granicę są dokładnie weryfikowane.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Nowe przepisy obowiązują od 26 sierpnia. Oficjalnie dlatego, by młodzi Ukraińcy kształcili się za granicą. Mniej oficjalnie - chodzi o poparcie społeczne. - Elektorat właśnie w wieku 18-30 lat jest bazą wyborczą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To dzięki tej grupie właściwie wygrał w 2019 r. wybory. Chce to po wojnie powtórzyć - mówi "Rzeczpospolitej" analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Krzysztof Nieczypor.
Dziennik opublikował dane, z których wynika, że po zmianie przepisów, w zaledwie tydzień liczba wyjeżdżających Ukraińców wzrosła o 10,6 tys.
Jak informuje porucznik Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, tydzień przed zmianami (21-27.08), na podkarpackich przejściach odprawiono odnotowano przyjach około 500 mężczyzn z Ukrainy w wieku 18-22 lata. W tym samym czasie wyjechało 650 mężczyzn w tej grupie.
Młodzi opuszczają Ukrainę. Dziesięciokrotny wzrost na granicy
Tymczasem między 28 sierpnia i 3 września, przyjechało z Ukrainy przed podkarpackie przejścia 6,1 tys. mężczyzn w tym wieku. Wyjechało dwa tysiące. Podobnie na granicy w województwie lubelskim. "Rz" wylicza, że tydzień przed nowymi przepisami - przyjechało 461 mężczyzn (wyjechało 575), tydzień po - 4605 przyjechało i 1301 wyjechało. Łącznie w obu województwach liczba wjeżdżających mężczyzn w wieku 18-22 wzrosła dziesięciokrotnie.
"Rz" cytuje Bartosza Romowicza z Polski 2050, który podkreśla, że sytuację należy obserwować, ale "nie sądzi, by przyniosła jakieś zagrożenia dla naszego kraju". Wiceszef sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych zaznacza, że "cudzoziemcy są weryfikowani na granicy".
Straż Graniczna podkreśla, że sprawdza tożsamość przyjeżdżających, ważność dokumentów, zgodność celu podróży z posiadanymi dokumentami, środki finansowe oraz informacje o przekraczających granicę w bazach danych.