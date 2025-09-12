W skrócie Liczba wjazdów z Ukrainy do Polski wzrosła o 10 tysięcy w ciągu tygodnia.

Zmiana wynika z decyzji ukraińskich władz pozwalającej młodym mężczyznom wyjechać.

Straż Graniczna podkreśla, że osoby przekraczające granicę są dokładnie weryfikowane.

Nowe przepisy obowiązują od 26 sierpnia. Oficjalnie dlatego, by młodzi Ukraińcy kształcili się za granicą. Mniej oficjalnie - chodzi o poparcie społeczne. - Elektorat właśnie w wieku 18-30 lat jest bazą wyborczą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To dzięki tej grupie właściwie wygrał w 2019 r. wybory. Chce to po wojnie powtórzyć - mówi "Rzeczpospolitej" analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Krzysztof Nieczypor.

Dziennik opublikował dane, z których wynika, że po zmianie przepisów, w zaledwie tydzień liczba wyjeżdżających Ukraińców wzrosła o 10,6 tys.

Jak informuje porucznik Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, tydzień przed zmianami (21-27.08), na podkarpackich przejściach odprawiono odnotowano przyjach około 500 mężczyzn z Ukrainy w wieku 18-22 lata. W tym samym czasie wyjechało 650 mężczyzn w tej grupie.

Młodzi opuszczają Ukrainę. Dziesięciokrotny wzrost na granicy

Tymczasem między 28 sierpnia i 3 września, przyjechało z Ukrainy przed podkarpackie przejścia 6,1 tys. mężczyzn w tym wieku. Wyjechało dwa tysiące. Podobnie na granicy w województwie lubelskim. "Rz" wylicza, że tydzień przed nowymi przepisami - przyjechało 461 mężczyzn (wyjechało 575), tydzień po - 4605 przyjechało i 1301 wyjechało. Łącznie w obu województwach liczba wjeżdżających mężczyzn w wieku 18-22 wzrosła dziesięciokrotnie.

"Rz" cytuje Bartosza Romowicza z Polski 2050, który podkreśla, że sytuację należy obserwować, ale "nie sądzi, by przyniosła jakieś zagrożenia dla naszego kraju". Wiceszef sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych zaznacza, że "cudzoziemcy są weryfikowani na granicy".

Straż Graniczna podkreśla, że sprawdza tożsamość przyjeżdżających, ważność dokumentów, zgodność celu podróży z posiadanymi dokumentami, środki finansowe oraz informacje o przekraczających granicę w bazach danych.

