W skrócie Nowy sondaż IBRiS pokazuje, że większość Polaków deklaruje sprzeciw wobec wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.

35,3 procent badanych wyraziło poparcie dla członkostwa Ukrainy w UE, natomiast 59,7 procent jest przeciwne temu rozwiązaniu.

Najwięcej zwolenników członkostwa Ukrainy w UE znajduje się wśród wyborców koalicji rządowej, a wśród sympatyków partii opozycyjnych przeważa sprzeciw.

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Uczestnikom badania, przeprowadzonego na zlecenie Radia Zet, zadano pytanie "czy Pana/Pani zdaniem Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej?".

Za taka opcją opowiedziało się 35,3 proc. ankietowanych. Wśród nich 8,4 proc. odpowiedziało, że Ukraina "zdecydowanie" powinna dołączyć do UE, a 26,9 proc. było zdania, że "raczej tak".

Przeciwko wejściu Ukrainy do Wspólnoty jest 59,7 proc. badanych, z czego 2,3 proc. respondentów uważa, że Ukraina "zdecydowanie nie" powinna wejść do Unii. 27,4 proc. badanych oceniło, że "raczej nie" powinna.

5 proc. uczestników sondażu nie miało zdania w tej kwestii.

Ukraina w Unii Europejskiej? Polacy zabrali głos

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS wynika również, że opinia na temat Ukrainy w Unii Europejskiej jest powiązana z poglądami politycznymi ankietowanych.

Najwięcej zwolenników wejścia Ukrainy do Wspólnoty jest wśród wyborców kolacji rządowej. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 64 proc. z nich, a 32 proc. jest przeciwnego zdania.

Z kolei wśród sympatyków partii opozycyjnych dominuje pogląd, że Ukraina nie powinna wchodzić do Unii Europejskiej. Uważa tak 73 proc. ankietowanych, przeciwnego zdania jest 24. proc. badanych.

Sondaż dla Radia ZET zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), 12 i 13 czerwca br., na reprezentatywnej próbie 1068 osób.





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