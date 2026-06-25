Ukraina w Unii Europejskiej? Polacy zabrali głos

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Większość Polaków jest przeciwna wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej - wynika z nowego sondażu IBRiS na zlecenie Radia Zet. Zdecydowanie na taką odpowiedź wskazało 59,7 proc. badanych. Ukrainę w UE chętniej widzieliby wyborcy koalicji rządowej niż opozycji.

Flaga Ukrainy i flaga Unii Europejskiej powiewające na tle nieba z chmurami.
Ukraina w Unii Europejskiej? Nowy sondażTony WebsterWikimedia Commons

W skrócie

  • Nowy sondaż IBRiS pokazuje, że większość Polaków deklaruje sprzeciw wobec wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
  • 35,3 procent badanych wyraziło poparcie dla członkostwa Ukrainy w UE, natomiast 59,7 procent jest przeciwne temu rozwiązaniu.
  • Najwięcej zwolenników członkostwa Ukrainy w UE znajduje się wśród wyborców koalicji rządowej, a wśród sympatyków partii opozycyjnych przeważa sprzeciw.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Uczestnikom badania, przeprowadzonego na zlecenie Radia Zet, zadano pytanie "czy Pana/Pani zdaniem Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej?".

Za taka opcją opowiedziało się 35,3 proc. ankietowanych. Wśród nich 8,4 proc. odpowiedziało, że Ukraina "zdecydowanie" powinna dołączyć do UE, a 26,9 proc. było zdania, że "raczej tak".

Zobacz również:

Wołodymyr Zełenski
Świat

Przyspieszone członkostwo Ukrainy w UE? Węgry chcą usunąć jedno zdanie

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Przeciwko wejściu Ukrainy do Wspólnoty jest 59,7 proc. badanych, z czego 2,3 proc. respondentów uważa, że Ukraina "zdecydowanie nie" powinna wejść do Unii. 27,4 proc. badanych oceniło, że "raczej nie" powinna.

5 proc. uczestników sondażu nie miało zdania w tej kwestii.

Ukraina w Unii Europejskiej? Polacy zabrali głos

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS wynika również, że opinia na temat Ukrainy w Unii Europejskiej jest powiązana z poglądami politycznymi ankietowanych.

Najwięcej zwolenników wejścia Ukrainy do Wspólnoty jest wśród wyborców kolacji rządowej. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 64 proc. z nich, a 32 proc. jest przeciwnego zdania.

Zobacz również:

Antonio Costa poinformował decyzji Unii Europejskiej ws. Ukrainy i Mołdawii
Świat

"Ważny krok naprzód". Przełom ws. dołączenia Ukrainy i Mołdawii do UE

Jakub Pogorzelski
Jakub Pogorzelski

Z kolei wśród sympatyków partii opozycyjnych dominuje pogląd, że Ukraina nie powinna wchodzić do Unii Europejskiej. Uważa tak 73 proc. ankietowanych, przeciwnego zdania jest 24. proc. badanych.

Sondaż dla Radia ZET zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), 12 i 13 czerwca br., na reprezentatywnej próbie 1068 osób.

Zobacz również:

Rosja naciska na Armenię. Bruksela odpowiada wsparciem
Świat

UE rusza z odsieczą po ruchach Putina. Szefowa KE ogłasza, będzie wsparcie

Karol Płatek
Karol Płatek


Spór na linii Warszawa-Kijów o gloryfikację UPA. Morawiecki w ''Gościu Wydarzeń'': Ukraina na tym bardzo mocno przegrała Polsat News

Najnowsze