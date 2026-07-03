W skrócie Poseł Przemysław Czarnek podczas wystąpienia w Sejmie stwierdził, że decyzje Wołodymyra Zełenskiego sprawiają, iż Ukraina jest poza gronem krajów cywilizowanych.

W Sejmie trwa pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz Kodeksu karnego, którego celem jest doprecyzowanie przepisów dotyczących zbrodni ukraińskich nacjonalistów.

Projektowane zmiany w Kodeksie karnym przewidują wprowadzenie kary za publiczne propagowanie ideologii Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej.

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W Sejmie trwa pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i ustawy Kodeks karny.

Jako pierwszy głos zabrał szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

Emocje w Sejmie. "Trzeba nazwać to po imieniu"

- Jeżeli chodzi o ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, to potrzeba zmiany zapisów tej ustawy wynika przede wszystkim z orzeczenia zakresowego Trybunału Konstytucyjnego. Usunął on pewne przesłanki, które dawałyby instrumenty Instytutowi Pamięci Narodowej, żeby zajmować się kwestią zbrodni ludobójstwa dokonanego przez szowinistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu. Ustawa chce tę kwestię wreszcie uporządkować - powiedział Bogucki.

Jak mówił, trzeba "nazwać tych, którzy to robili, którzy dopuszczali się tych zbrodni, a więc szowinistów, nacjonalistów ukraińskich z OUN, UPA, bo to wybrzmiewa, ale także innych organizacji kolaborujących z III Rzeszą".

- Trzeba także nazwać to, co wydarzyło się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej po imieniu. Nie uciekać od prawdy, nie chować się przed prawdą, tylko nazwać rzeczy po imieniu - wielką zbrodnię, wielką tragedię, wielką ranę narodu polskiego nazwać ludobójstwem. To, co wydarzyło się w Małopolsce Wschodniej, to, co wydarzyło się na Wołyniu, było ludobójstwem - stwierdził prezydencki minister.

Jednocześnie podkreślił, że prezydencki projekt, "nie jest przeciwko Ukrainie, tylko przeciwko zbrodniarzom".

Czarnek o "decyzjach skorumpowanego Zełenskiego"

Następnie głos w sprawie zabrał poseł PiS Przemysław Czarnek. - W tym projekcie nie chodzi o przeszłość, chodzi o przyszłość. Pamięć o bestialsko zamordowanych na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej jest szczególnie ważna, ale chodzi o coś jeszcze. W Konstytucji RP ustawodawca ogranicza pluralizm polityczny. Tam jest napisane, że jest zakaz gloryfikowania nazizmu, faszyzmu, komunizmu. Czym jest ideologia banderyzmu doprecyzowana w tej ustawie? - mówił.

Następnie zacytował fragment z doktryny wojskowej OUN autorstwa Mychajło Kołodzinskiego.

- Czym to się różni od nazizmu niemieckiego? Niczym. To jest nazizm w czystej postaci, nazizm ukraiński. (...) Tu nie chodzi o przeszłość. My, Polacy odpowiedzialni za teraźniejszość i przyszłość Polski nie możemy tolerować powstawania dzisiaj na Ukrainie ponownie ideologii nazistowskiej, bo to śmiertelne niebezpieczeństwo dla nas teraz i dla przyszłych pokoleń - stwierdził Czarnek.

- Dzisiaj nie możemy zastanawiać się nad tym, czy poprzeć ten projekt. Po tym, co zrobił Zełenski, po tym jak gloryfikuje jako państwo ukraińskie, w panteonie, nazistów ukraińskich z OUN-UPA, mamy święty obowiązek powiedzieć, że Ukraina dzisiaj, przez decyzje skorumpowanego Zełenskiego, stawia się poza kręgiem krajów cywilizowanych, a my tej cywilizacji będziemy bronić - podsumował poseł PiS.

Posłanka KO: Chcemy, aby ten projekt był procedowany

Podczas dyskusji głos zabrała również posłanka KO Katarzyna Królak, która podkreśliła, że "nazizm, nacjonalizm jest zły w wykonaniu każdego narodu". Zaznaczyła ponadto, że w klubie KO nie ma ani jednego posła, który by nie uważał, że na Wołyniu doszło do ludobójstwa.

- Polityka upamiętniania ofiar oraz ochrona prawdy historycznej stanowi istotny element polityki państwa. W tym kontekście idee ochrony pamięci o ofiarach zbrodni popełnianych na narodzie polskim oraz przeciwdziałanie świadomemu fałszowaniu historii należy co do zasady ocenić pozytywnie - powiedziała. - Chcemy, aby ten projekt był procedowany - dodała.

Zastrzegła jednak, że należy się wystrzegać "amoku nienawiści". - Jeżeli Polacy i Ukraińcy poddają się "amokowi nienawiści", to kto się z tego cieszy? Rosja. I tak było od wieków - powiedziała, dodając, że "w sprawach głównych powinniśmy mówić jednym głosem".

- Czy jakikolwiek przepis prawa (…) przekona ludzi w Polsce i na Ukrainie? My dziś musimy poznać prawdę, jak było. Bo nie wszyscy Polacy wiedzą, chociaż nosimy w sobie "gen Wołynia" i zawsze będziemy nosić. Ale i Ukraińcy muszą poznać, jak było - powiedziała.

Żukowska: Nie możemy zostawić tego tematu

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska podkreślała z kolei, że "nie jest prawdą, że Ukraina przeprosiła za zbrodnię wołyńską".

- Ukraina, m.in. prezydent Petro Poroszenko przeprosił ofiary, to prawda, rodziny ofiar, natomiast nigdy nie przeproszono oficjalnie państwa polskiego, obywateli polskich i nigdy nie padło to sformułowanie, że to była zbrodnia - przypomniała.

- Ukraina dopuszcza, że to były mordy i stara się to relatywizować mówiąc, że i Polacy mordowali i Ukraińcy mordowali. Wszyscy się mordowali nawzajem, więc zostawmy ten temat - mówiła.

- Jako Polska nie możemy zostawić tematu dlatego, że prawda historyczna jest dla nas ważna - dodała.

Nowelizacji ustaw o IPN i Kodeksu karnego

Zmiana w ustawie o IPN polega na "doprecyzowaniu przepisów określających pojęcie zbrodni dokonanych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką" w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu fałszywych twierdzeń w tym zakresie.

Proponowane zmiany w Kodeksie karnym mają polegać na dodaniu w artykule, który przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności za propagowanie totalitaryzmów i nawoływanie do nienawiści frazy: "Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje (…) ideologię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne".





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