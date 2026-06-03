"Nazwa pododdziału była wyborem naszych żołnierzy. Nasi obrońcy zasługują na bezwarunkowy szacunek" - w ten sposób szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha odniósł się do oburzenia, jakie wybuchło po nadaniu imienia "Bohaterów UPA" jednemu z oddziałów tamtejszej armii.

Ukraińska Powstańcza Armia odpowiada za rzeź na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Tymczasem według szefa kijowskiej dyplomacji wojskowi "nie mieli nawet w najmniejszym stopniu anty­polskich intencji". "Chodziło im o upamiętnienie tych, którzy wiele lat temu również walczyli przeciw imperialnej Moskwie, bolszewicko-komunistycznej okupacji i represjom" - uznał Sybiha (więcej o jego wpisie piszemy tutaj).

W kontekście stanowiska ukraińskiego MSZ, jak i reakcji Warszawy na uhonorowanie UPA, Piotr Witwicki zapytał Marcina Fijołka w "Politycznym WF-ie", kiedy - jego zdaniem - nadeszło "otrzeźwienie, urealnienie" wśród Polaków w postrzeganiu Ukrainy oraz kroków stawianych przez władze tego państwa.

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- Po historii z Przewodowa, gdy wydawało się przez kilka godzin, że to zabłąkana, rosyjska rakieta dostała się do Polski i może być to początek nowego etapu w konflikcie - odpowiedział prowadzący "Graffiti" w Polsat News.

Wybuch w Przewodowie. "Zełenski nigdy nie przeprosił"

Jak przypomniał Marcin Fijołek, 15 listopada 2022 roku strona ukraińska "bardzo szybko wypuściła do mediów podprogowo newsy, iż to rzeczywiście rosyjska rakieta, że mają to sprawdzone". - I szybko okazało się, że to nieprawda - nadmienił współautor "Politycznego WF-u".

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"Polityczny WF": Ukraina czci "bohaterów UPA". Co chce osiągnąć? INTERIA.PL

Przyznał ponadto, że "jeszcze nie miałby o to wielkich pretensji", ponieważ na wojnie obowiązują "specyficzne reguły dyplomacji i presji". - Ale Zełenski nigdy nie wziął tego na siebie, nie przyznał się, nie przeprosił, nie wypłacił odszkodowań - wyliczył.

Natomiast Piotr Witwicki nawiązał do innego zdarzenia: wystąpienia prezydenta Ukrainy w ONZ z września 2023 roku, "gdzie na jednym wdechu powiedział o Polsce i Rosji" w kontekście eksportu ukraińskiego zboża.

- Potraktował nas w sposób, który nie mieścił się Polakom w głowie - także Andrzejowi Dudzie, który przyznał wtedy, że nadal są z Zełenskim przyjaciółmi - podkreślił redaktor naczelny Interii.

Czy szef MSZ Ukrainy mógł przekonać Polaków? "Uwierzyć się w to nie da"

Z kolei niecałe dwa lata temu znany, ukraiński bokser Ołeksandr Usyk został zatrzymany na lotnisku Kraków-Balice po awanturze, jaką wywołali członkowie jego ekipy.

- Kluczowe są reakcje i to, jak Ukraińcy postrzegają świat. Gdy ich bokser został zatrzymany to nie biorą pod uwagę tego, że może mieć to związek z jego zachowaniem tylko uważają, iż to jakaś manifestacja polityczna - ocenił Piotr Witwicki.

Jak kontynuował w "Politycznym WF-ie", stąd właśnie może i próbowałby uwierzyć szefowi ukraińskiego MSZ w kontekście nadania imienia "Bohaterów UPA", iż to żołnierze spontanicznie nadali taką nazwę, "ale w tych okolicznościach, przy tej kontroli i że wszystko jest traktowane niczym manifest, uwierzyć się w to nie da".

- Na jakimś etapie państwo ukraińskie mogło to zablokować. Jeśli tego nie zrobiło, to nie chciało. Wpisuje się to w ciąg prowokacji, ruchów niezrozumiałych z naszej perspektywy. Patrzyliśmy na Ukrainę jak na kraj bardziej w zachodnim obszarze kulturowym, a widzimy tam przebłyski postsowieckie - skwitował redaktor naczelny Interii.



