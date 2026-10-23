W skrócie
- Ukraina dąży do jak najszybszego przeniesienia swoich kontroli granicznych na terytorium Polski, aby zwiększyć bezpieczeństwo logistyki transportowej.
- Rosja celowo atakuje ukraińskie obszary przygraniczne, niszcząc infrastrukturę oraz ciężarówki czekające na odprawę celną, co zmusza Kijów do szukania rozwiązań.
- Polskie MSWiA wskazuje, że zmiana wymaga zgody Komisji Europejskiej, gdyż obecne prawo strefy Schengen nie zezwala państwom trzecim na kontrolę na terenie UE.
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O rozmowach dotyczących przeniesienia ukraińskich kontroli granicznych na teren Polski tamtejsze media informowały pod koniec września. Według "Financial Times" podobne rozmowy toczą się również ze Słowacją.
Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj w rozmowie z brytyjską gazetą poinformował, że decyzja o podjęciu rozmów z sąsiadami ma związek z działaniami Rosji, która "celowo próbuje atakować nasze granice, zakłócać logistykę, transport i przewóz towarów przez granice".
Ukraina chce przenieść kontrole graniczne na stronę Polski
Według Tychyja Ukraina liczy na zawarcie odpowiedniego porozumienia z Polską "tak szybko, jak to możliwe".
Wcześniej porozumienie w sprawie przeniesienia kontroli granicznych zawarto już z Mołdawią.
Jak ustaliliśmy, kwestia przeniesienia ukraińskich kontroli granicznych do Polski miała zostać poruszona po raz pierwszy podczas roboczego spotkania polskiej i ukraińskiej delegacji na przejściu granicznym Jagodzin-Dorohusk.
Ukraina przeniesie kontrole graniczne do Polski? Mamy komentarz MSWiA
Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka w rozmowie z Interią poinformowała, że w spotkaniu brali udział funkcjonariusze straży granicznej obu państw.
- Takie spotkanie się odbyło. Rozmawiano na temat kontroli granicznych w tej trudnej sytuacji, kiedy są ataki dronowe Federacji Rosyjskiej - stwierdziła. Zaznaczyła jednak, że nic nie wie, by w sprawie wspólnych kontroli granicznych toczyły się jakieś rozmowy na wysokim szczeblu.
- Na chwilę obecną nie ma żadnej decyzji politycznej w tej sprawie - zaznaczyła rzeczniczka MSWiA.
Gałecka poinformowała również, że kontrole na granicach prowadzone musiałyby być przez oba państwa, a ewentualna decyzja w tej sprawie wymagałaby zgody Komisji Europejskiej, ponieważ obecnie prawo nie pozwala państwom trzecim na prowadzenie kontroli granicznych na terytorium państwa należącego do strefy Schengen.
Wcześniej MSWiA informowało, że "jeżeli sytuacja w Ukrainie ulegnie zmianie i ze względu na bezpieczeństwo funkcjonariuszy i osób przekraczających granicę w obie strony będzie konieczność wprowadzenia kontroli po polskiej stronie granicy, to Polska jest w stanie przychylić się do takiego rozwiązania".
Źródło: "Financial Times"