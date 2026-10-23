W skrócie Ukraina dąży do jak najszybszego przeniesienia swoich kontroli granicznych na terytorium Polski, aby zwiększyć bezpieczeństwo logistyki transportowej.

Rosja celowo atakuje ukraińskie obszary przygraniczne, niszcząc infrastrukturę oraz ciężarówki czekające na odprawę celną, co zmusza Kijów do szukania rozwiązań.

Polskie MSWiA wskazuje, że zmiana wymaga zgody Komisji Europejskiej, gdyż obecne prawo strefy Schengen nie zezwala państwom trzecim na kontrolę na terenie UE.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

O rozmowach dotyczących przeniesienia ukraińskich kontroli granicznych na teren Polski tamtejsze media informowały pod koniec września. Według "Financial Times" podobne rozmowy toczą się również ze Słowacją.

Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj w rozmowie z brytyjską gazetą poinformował, że decyzja o podjęciu rozmów z sąsiadami ma związek z działaniami Rosji, która "celowo próbuje atakować nasze granice, zakłócać logistykę, transport i przewóz towarów przez granice".

Ukraina chce przenieść kontrole graniczne na stronę Polski

Według Tychyja Ukraina liczy na zawarcie odpowiedniego porozumienia z Polską "tak szybko, jak to możliwe".

Wcześniej porozumienie w sprawie przeniesienia kontroli granicznych zawarto już z Mołdawią.

Jak ustaliliśmy, kwestia przeniesienia ukraińskich kontroli granicznych do Polski miała zostać poruszona po raz pierwszy podczas roboczego spotkania polskiej i ukraińskiej delegacji na przejściu granicznym Jagodzin-Dorohusk.

Ukraina przeniesie kontrole graniczne do Polski? Mamy komentarz MSWiA

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka w rozmowie z Interią poinformowała, że w spotkaniu brali udział funkcjonariusze straży granicznej obu państw.

- Takie spotkanie się odbyło. Rozmawiano na temat kontroli granicznych w tej trudnej sytuacji, kiedy są ataki dronowe Federacji Rosyjskiej - stwierdziła. Zaznaczyła jednak, że nic nie wie, by w sprawie wspólnych kontroli granicznych toczyły się jakieś rozmowy na wysokim szczeblu.

- Na chwilę obecną nie ma żadnej decyzji politycznej w tej sprawie - zaznaczyła rzeczniczka MSWiA.

Gałecka poinformowała również, że kontrole na granicach prowadzone musiałyby być przez oba państwa, a ewentualna decyzja w tej sprawie wymagałaby zgody Komisji Europejskiej, ponieważ obecnie prawo nie pozwala państwom trzecim na prowadzenie kontroli granicznych na terytorium państwa należącego do strefy Schengen.

Wcześniej MSWiA informowało, że "jeżeli sytuacja w Ukrainie ulegnie zmianie i ze względu na bezpieczeństwo funkcjonariuszy i osób przekraczających granicę w obie strony będzie konieczność wprowadzenia kontroli po polskiej stronie granicy, to Polska jest w stanie przychylić się do takiego rozwiązania".

Źródło: "Financial Times"



