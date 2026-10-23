Ukraina chce zmian na granicy z Polską. "Tak szybko, jak to możliwe"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Ukraina chce jak najszybciej przenieść kontrole graniczne na teren Polski - informuje "Financial Times". Rozmowy mają trwać również ze Słowacją. Krok ten jest podyktowany kwestiami bezpieczeństwa i eskalacją ataków Rosji. Mamy komentarz ze strony MSWiA.

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Ciężarówka na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Zosinie przy tablicy informacyjnej.
Polsko-ukraińskie przejście graniczne Zosin-UscilugWojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Ukraina dąży do jak najszybszego przeniesienia swoich kontroli granicznych na terytorium Polski, aby zwiększyć bezpieczeństwo logistyki transportowej.
  • Rosja celowo atakuje ukraińskie obszary przygraniczne, niszcząc infrastrukturę oraz ciężarówki czekające na odprawę celną, co zmusza Kijów do szukania rozwiązań.
  • Polskie MSWiA wskazuje, że zmiana wymaga zgody Komisji Europejskiej, gdyż obecne prawo strefy Schengen nie zezwala państwom trzecim na kontrolę na terenie UE.
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O rozmowach dotyczących przeniesienia ukraińskich kontroli granicznych na teren Polski tamtejsze media informowały pod koniec września. Według "Financial Times" podobne rozmowy toczą się również ze Słowacją.

Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj w rozmowie z brytyjską gazetą poinformował, że decyzja o podjęciu rozmów z sąsiadami ma związek z działaniami Rosji, która "celowo próbuje atakować nasze granice, zakłócać logistykę, transport i przewóz towarów przez granice".

Ukraina chce przenieść kontrole graniczne na stronę Polski

Według Tychyja Ukraina liczy na zawarcie odpowiedniego porozumienia z Polską "tak szybko, jak to możliwe".

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Wcześniej porozumienie w sprawie przeniesienia kontroli granicznych zawarto już z Mołdawią.

Jak ustaliliśmy, kwestia przeniesienia ukraińskich kontroli granicznych do Polski miała zostać poruszona po raz pierwszy podczas roboczego spotkania polskiej i ukraińskiej delegacji na przejściu granicznym Jagodzin-Dorohusk.

Ukraina przeniesie kontrole graniczne do Polski? Mamy komentarz MSWiA

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka w rozmowie z Interią poinformowała, że w spotkaniu brali udział funkcjonariusze straży granicznej obu państw.

- Takie spotkanie się odbyło. Rozmawiano na temat kontroli granicznych w tej trudnej sytuacji, kiedy są ataki dronowe Federacji Rosyjskiej - stwierdziła. Zaznaczyła jednak, że nic nie wie, by w sprawie wspólnych kontroli granicznych toczyły się jakieś rozmowy na wysokim szczeblu. 

- Na chwilę obecną nie ma żadnej decyzji politycznej w tej sprawie - zaznaczyła rzeczniczka MSWiA.

Gałecka poinformowała również, że kontrole na granicach prowadzone musiałyby być przez oba państwa, a ewentualna decyzja w tej sprawie wymagałaby zgody Komisji Europejskiej, ponieważ obecnie prawo nie pozwala państwom trzecim na prowadzenie kontroli granicznych na terytorium państwa należącego do strefy Schengen.

Wcześniej MSWiA informowało, że "jeżeli sytuacja w Ukrainie ulegnie zmianie i ze względu na bezpieczeństwo funkcjonariuszy i osób przekraczających granicę w obie strony będzie konieczność wprowadzenia kontroli po polskiej stronie granicy, to Polska jest w stanie przychylić się do takiego rozwiązania".

Źródło: "Financial Times"

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