W skrócie Służby prowadzą działania w trzech lokalizacjach w Polsce, w tym w Rudniku nad Sanem, Mołodyczu oraz Nowym Lipowcu, po ujawnieniu niezidentyfikowanych obiektów i elementów.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński potwierdził, że trwają czynności w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w trzech miejscach w kraju.

Wstępne ustalenia służb wskazują, że w wyniku zdarzeń na terenie województwa podkarpackiego nikt nie ucierpiał i nie ma osób rannych.

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Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, otwiera się w nowym oknie przekazała prowadzi czynności w dwóch miejscach w woj. podkarpackim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Mołodycz i Rudnik nad Sanem. Policja prowadzi działania

Działania służb dotyczą Rudnika nad Sanem (pow. niżański), gdzie ujawniono obiekt, który spadł w terenie zalesionym. Drugie z miejsc na Podkarpaciu to Mołodycz (pow. jarosławski). Tam znaleziono elementy, leżące na nieużytkach rolnych, na dużej rozległej przestrzeni.

"O zdarzeniach powiadomiliśmy m.in. Żandarmerię Wojskową, otwiera się w nowym oknie, ABW, SKW oraz Straż Pożarną. Na miejsce zdarzeń skierowani zostali policjanci z Niska, Stalowej Woli, otwiera się w nowym oknie, Tarnobrzega, Jarosławia, Brzozowa i Leżajska a także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji i SPKP" - czytamy w komunikacie policji.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikomu nic się nie stało i nikt nie został ranny.

Akcja służb na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Czynności w trzech lokacjach

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, otwiera się w nowym oknie potwierdził we wpisie na platformie X, że obecnie służby prowadzą akcje w trzech lokalizacjach w kraju: Rudnik nad Sanem, Mołodycz i Nowy Lipowiec (woj. lubelskie)

Te same informacje potwierdził wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Są trzy miejsca upadku obiektów, w Nowym Lipowcu już można powiedzieć, że była to rakieta Ch-101, w drugim miejscu też mowa o rakiecie, w trzecim był to najprawdopodobniej dron odrzutowy - wskazał lider ludowców.

Jak dodał Kosiniak-Kamysz, będzie on wnioskował do Sekretarza Generalnego NATO o wydzielenie dodatkowych sił i środków wsparcia operacji Eastern Sentry.

- Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni i wtargnięcia obiektów Federacji Rosyjskiej, atakującej w tym wypadku również Rzeczpospolitą Polską poprzez Ukrainę - zaznaczył wicepremier.

Naruszenie przestrzeni. Tusk: Nie wygląda to na przypadek

Z kolei premier Donlad Tusk przekazał w czasie konferencji prasowej, że piątkowe zdarzenia "nie są przypadkowe".

- Nie chcę zostawiać pola do żadnej interpretacji. To, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji mówił szef polskiego rządu po rekonstrukcji rządu, która dokonała się 20 listopada w Pałacu Prezydenckim.

Tusk ujawnił też, że w sobotę do Warszawy przyleci sekretarz generalny NATO. Premier Polski rozmawiał także z liderami europejskimi.



