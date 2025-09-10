W skrócie Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, wywołując stanowcze reakcje władz Polski, Unii Europejskiej oraz państw bałtyckich.

Premier Donald Tusk poinformował o zestrzeleniu niektórych wrogich dronów, zapewniając o eliminacji zagrożenia.

Przywódcy Ukrainy, Litwy i Łotwy zaapelowali o zdecydowaną, międzynarodową odpowiedź i solidarność z Polską przeciwko agresji Rosji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie bezzałogowce odbiło się szerokim echem w regionie. Jak przekazał premier Donald Tusk, część wrogich maszyn zestrzelono. - Zagrożenie zostało wyeliminowane - tłumaczył w środę rano.

Rosyjskie drony nad Polską. Jest reakcja Unii Europejskiej

"W Polsce doszło do najpoważniejszego naruszenia europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny" - napisała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Estońska polityk podkreśliła, że "wszystko wskazuje, iż działanie miało charakter celowy". Dodała, że Unia Europejska wyraża pełną solidarność z Polską.

Na nocne wydarzenia w Polsce zareagowali przywódcy. Głos zabrał m.in. Wołodymyr Zełenski. "Dzisiaj nastąpił kolejny etap eskalacji - rosyjsko-irańskie drony operowały w przestrzeni powietrznej Polski, w przestrzeni powietrznej NATO. (...) Co najmniej osiem dronów uderzeniowych wycelowanych w Polskę" - napisał na platformie X.

Rosyjskie drony w Polsce. Zareagował Wołodymyr Zełenski

W związku z działaniami Rosji prezydent Ukrainy zaapelował o stanowcze działania przeciwko agresorowi.

"Opóźnianie restrykcji wobec Rosji i jej wspólników oznacza jedynie zwiększenie brutalności ataków. Potrzebna jest wystarczająca ilość broni, aby odstraszyć Rosję. Potrzebna jest zdecydowana reakcja - i może to być jedynie wspólna reakcja wszystkich partnerów: Ukrainy, Polski, Europejczyków, Stanów Zjednoczonych" - zaznaczył.

Zełenski poinformował, że ostatniej nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 415 dronów, atakując 15 regionów. Zginęła co najmniej jedna osoba.

Lubelskie. Atak rosyjskich dronów, reagują przywódcy państw bałtyckich

Na rosyjski atak zareagował prezydent Litwy. "Rosja celowo rozszerza swoją agresję, stwarzając coraz większe zagrożenie dla Europy" - napisał Gitanas Nauseda, wskazując na "rój dronów nad Polską". "Świat musi powstrzymać agresora - zniszczyć jego gospodarkę wojenną i zdolność do niszczenia i zabijania" - podkreślił.

Nocne działania Rosjan skomentował również przywódca Łotwy. Edgars Rinkēvičs zadeklarował "pełne poparcie i solidarność z polskimi przyjaciółmi i sojusznikami w związku z inwazją rosyjskich dronów na Polskę".

Rosyjskie drony w Polsce. Zagraniczne media komentują

Atak rosyjskich dronów w Polsce komentują zagraniczne media. Portal Politico podał, że Warszawa "zestrzeliła falę rosyjskich dronów". Telewizja BBC prowadzi na swojej stronie internetowej relację na żywo po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.

"Polska po raz pierwszy zestrzeliła rosyjskie drony w swojej przestrzeni powietrznej" - przekazała amerykańska stacja CNN. Z kolei ukraińska agencja UNIAN przypomniała, ze jeden z bezzałogowców Rosji rozbił się o budynek mieszkalny w miejscowości Wyryki.

Drony nad Polską. MON użyło uzbrojenia

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z wtorku na środę. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, do naruszeń doszło w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.

"Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - podało dowództwo.

"Reakcja była właściwa". Gen. Polko o rosyjskich dronach na terytorium Polski Polsat News Polsat News