- Bardzo lubię uczyć i nieźle mi to wychodzi. Lubię mieć kontakt z młodzieżą - mówi Łukasz Jarosiński z Olkusza, którego historię przedstawia wyborcza.biz. Korepetytor od lat prowadzi zajęcia dla uczniów. W rozmowie z portalem wspomina, że w ubiegłym roku 30 z jego kursantów zdobyło 100 proc. z matury rozszerzonej z matematyki. Od jakiegoś czasu mężczyzna działa na większą skalę.

Jak relacjonuje, w 2015 roku, tuż przed założeniem firmy, udał się do prawnika, pytając o to, jaką formę opodatkowania powinien wybrać. Wówczas poinformowano go, że "przy korepetycjach grupowych może stosować kartę podatkową". Jarosiński opowiadał, że rozliczał się "tak, jak należało", "urząd zezwalał w decyzjach na rozliczanie korepetycji w formie karty podatkowej", a na jego zajęcia swoje dzieci przysyłali nawet pracownicy skarbówki.