Uderzenia Rosji w Ukrainie. Polska armia poderwała lotnictwo

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

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W związku z uderzeniami Rosji na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe - powiadomiło po godz. 6 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Działania te mają charakter prewencyjny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie tymczasowo wstrzymały pracę.

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Myśliwiec wojskowy lecący wysoko na tle bezchmurnego nieba w polskiej przestrzeni powietrznej.
W związku z atakiem Rosji na Ukrainę nad Polską operuje lotnictwo wojskoweMichal KoscAgencja FORUM

W skrócie

  • Polskie lotnictwo wojskowe operuje w przestrzeni powietrznej RP z powodu rosyjskich uderzeń na Ukrainę.
  • Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.
  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie tymczasowo zawiesiły działalność.
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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło o poranku o poderwaniu wojskowych samolotów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.

"Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie.

Atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji" - podano.

Jak dodali wojskowi, "naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości".

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - zaznaczyło wojsko.

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewniło również, że "monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji".

Alert RCB dla dwóch województw. Wstrzymano pracę lotnisk

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców dwóch województw.

"Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - poinformowano.

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Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

Tymczasem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że "w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze".

Z danych serwisu FlightRadar24 wynika, że samoloty omijają południowo-wschodni kraniec naszego kraju.

W Ukrainie w większości obwodów, w tym w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim, w środę rano obowiązuje alarm powietrzny.

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