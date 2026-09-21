Uderzenia na zachodnią Ukrainę. Polska poderwała samoloty

W skrócie Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej ze względu na rosyjskie ataki na Ukrainę.

Działania wojskowe mają charakter prewencyjny i mają na celu ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zaistniałą sytuacją.

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"Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - powiadomiło w poniedziałek wieczorem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W komunikacie poinformowano, że zgodnie z obowiązującymi procedurami "Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji".

Polska poderwała myśliwce, w tle ataki na Ukrainę. Działania mają "charakter prewencyjny"

"Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - przekazało DORSZ.

Dowództwo podkreśliło przy tym, że działania te mają charakter prewencyjny i są "ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - czytamy w komunikacie.

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Lubelskie. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. "Sytuacja jest monitorowana"

Ze względu na sytuację mieszkańcy i osoby przebywające na terenie województwa lubelskiego otrzymali na swoje telefony alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi komunikat.

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Alert RCB o powyższym brzmieniu dotarł do osób znajdujących się na terenie powiatów i miast: puławskiego, opolskiego, Lublina, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamościa, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Białej Podlaskiej, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego.



