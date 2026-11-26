- Bulwersujące - mówi Interii wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

- Tragedia. Dzieci nie powinny mieć z tym żadnego kontaktu - ocenia Janusz Cieszyński, poseł Rozwoju Plus, były minister cyfryzacji w rządzie PiS.

- Chciałabym powiedzieć, że jestem zszokowana, zaskoczona i że się nie spodziewałam - wskazuje Monika Rosa, przewodnicząca sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży z KO.

- Ale nie jestem ani zaskoczona, ani zszokowana, bo od lat powtarzam, że media społecznościowe to jest po prostu bagno. A to, co pani pokazała… cóż, straszny syf - dodaje.

Świat TikToka. Lucy scrolluje…

Te głosy oburzenia to reakcje na filmiki, jakie TikTok wyświetlił 13-letniej użytkowniczce, Lucy.

Z tym, że Lucy to ja. Ponowiłam* eksperyment i zalogowałam się na TikToku jako 13-letnia dziewczynka.

Założenie było proste - nie wchodzę na żadne konta, nie lajkuję, nic nie udostępniam. Przewijam tylko i sprawdzam, co aplikacja wybrała dla 13-latki w kanale "Dla Ciebie".

Co to jest? To spersonalizowany kanał, na którym platforma oferuje tiktoki, czyli krótkie filmiki albo grafiki, najczęściej z muzyką w tle, wybrane specjalnie dla danego użytkownika. Każdy ma inny kanał "Dla Ciebie".

To właśnie o tym narzędziu mówi Komisja Europejska we wstępnych wnioskach z postępowania prowadzonego wobec TikToka. Według KE algorytmy tej platformy tworzą efekt "króliczej nory" i mogą negatywnie wpływać na użytkowników.

A to, jak działa "królicza nora", wyjaśnia sama Komisja: "Im częściej użytkownik wchodzi w interakcję z określonym rodzajem treści, tym więcej podobnych treści rekomenduje mu algorytm Tiktoka, odpowiedzialny za dobór materiałów w kanale 'Dla Ciebie'".

…i więdną jej uszy

Co zatem TikTok zarekomendował 13-latce? Zaczyna się dość niewinnie.

"Spokojnie, pierwszą śnieżkę w łeb zaklepałem dla ciebie". Zimowe obrazki, Christina Aguilera śpiewa "Merry Christmas", mimo że to jeszcze październik.

Jest i szkoła, coś o kosmetykach, gniotki.

Wyzwanie: "zaśpiewaj na głosówce po francusku". Dużo najnowszego modelu iPhone'a.

Soczyste "k… mać" pada już po kilku minutach. Jeszcze nie wiem, że to przygrywka do tego, co niedługo zobaczę.

Dalej algorytm podsuwa mi dosyć straszny filmik, a na nim las, w tle przerażające dźwięki i podpis: "Jesteś sam/sama na grzybach i to słyszysz. Co robisz?".

Jeśli zdążyłam już zapomnieć o atakach nożowników i widmie "krwawego piątku", to TikTok właśnie mi o tym przypomniał.

Chwila oddechu. "Jakim pączkiem z Biedronki jesteś" - pyta mnie autor kolejnego tiktoka.

Przesuwam kciukiem do następnego filmiku. "Proszę się dobrać w trzyosobowe grupy" - głosi napis. Widzę dwie dziewczynki. Trzeciej nie ma. Jest za to telefon z chatem GPT.

TikTok. Tak słodki miś deprawuje dzieci

Jazda bez trzymanki zaczyna się, gdy na dłużej zatrzymuje mnie wulgarna piosenka.

Uroczy animowany miś wyśpiewuje, że zakłada sobie na czoło gadżet ze sklepu dla dorosłych i czuje się jak jednorożec.

Potem tiktoki ze skrajnie obsceniczną treścią pokazują mi się coraz częściej.

Jest o tryskaniu. Waleniu. Męskich szatniach. Twardych mieczach. Rozklekotanej buzi. Suchym karaluchu.

Im dalej, tym gorzej. Przedszkolaki na balach karnawałowych tańczą do wulgarnych utworów. Dziewczyny przestają być dziewczynami. Nazywa się je słowem na "k". A one to lubią - przekonuje kolejny tiktoker.

Z czasem dostaję też coraz więcej mrocznych treści. Twarze jak z horrorów. Triki "mrocznej psychologii". Nagrania z zamachu w Krakowie, w tym takie ze sprawcą.

Pojawiają się też noże i uciekanie przed napastnikiem. Natykam się na historyjki o robieniu krzywdy. Na przykład te, których bohaterowie wyglądają jak z popularnej gry Minecraft. Jeden z takich "ludzików" rzuca granatem w przechodnia i mówi, że lubi, jak jest "bum bum".

Mnożą się też treści dotyczące wojny. To rób, a tego nie rób, jak będzie alarm. Nie wsiadaj do autobusu, bo cię wywiozą i nigdy nie wrócisz. Groza goni grozę.

Polskie dzieci masowo logują się do TikToka

TikTok to jedna z najpopularniejszych platform cyfrowych wśród polskich dzieci i nastolatków.

Korzystanie z niej deklaruje więcej niż co drugi nastolatek w wieku 13-14 lat i 75 proc. nastolatków w wieku 15-17 lat - wynika z badania Market Research World dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej (2025).

Teoretycznie regulamin TikToka zabrania korzystania z niego osobom poniżej 13. roku życia. Jednak raport "Internet dzieci" (2026) pokazuje wyraźnie: z platformy korzystają też dzieci młodsze.

TikTok znajduje się w top trzy aplikacji mobilnych dla grupy wiekowej 7-14 lat.

Liczba realnych użytkowników miesięcznie przekracza 1,7 mln. Średni dzienny czas spędzany w aplikacji to 2 godziny i 25 minut.

Na TikToku jako 13-latka jestem od końca października. Wchodzę na niego od czasu do czasu. Kiedy mnie nie ma, dostaję powiadomienia. Kilka dziennie.

Aplikacja bardzo chce mojej uwagi. I trudno jej się oprzeć.

Tak w sieci młodzi nasiąkają patologią

Moje doświadczenia z kanałem "Dla Ciebie" opisuję Krystynie Piątkowskiej, psycholożce pracującej z młodzieżą, związanej z Fundacją Półtorej Minuty. Pokazuję jej też przykładowe filmiki, które mi się wyświetliły.

- Szczególnie niebezpieczna jest normalizacja takich treści - mówi Interii. I wskazuje, że nastoletniość to czas szczególny.

- Osoba w wieku 13 lat znajduje się w bardzo intensywnym okresie rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego. To, czym człowiek nasiąka w tym czasie, kształtuje jego normy dotyczące funkcjonowania świata - zaznacza.

Jak podkreśla ekspertka, dlatego właśnie normalizacja patologicznych treści jest szczególnie niebezpieczna.

- Kiedy coś takiego wyświetla się w aplikacji i to często, staje się dla młodego człowieka normalne. TikTok dla nastolatków nie jest gdzieś z boku, nie jest dodatkiem, jest dużą częścią ich życia. Następuje też utrata wrażliwości na pewne treści, w tym krzywdzące obrazy - wylicza.

Tiktoki jak śmieciowe jedzenie

Ogromnym problemem są też utwory towarzyszące filmikom. Teksty są w nich obsceniczne, a muzyka - jak wskazuje muzyk Adam Weber - śmieciowa.

- To jest wstrząsające, bo muzyka jest ogromnym nośnikiem wartości, skrótem do ludzkich serc. Dlatego mamy hymny państwowe, hymny drużyn sportowych. Muzyka może jednoczyć wokół wartości. A tu tym, co jednoczy, są patologiczne treści - ocenia.

Weber jest magistrem sztuki, który od lat promuje, jak sam mówi, wartościową muzykę dla dzieci. Zaznacza, że w utworach towarzyszących filmikom na TikToku nie chodzi wyłącznie o wulgaryzmy.

- One są też skrajnie niskiej jakości. A jednocześnie przykuwają uwagę, działają trochę jak słodycze albo śmieciowe jedzenie. Wciągają. Wystarczy posłuchać jednej-dwóch rolek, a gwarantuję, że ta muzyczka będzie siedziała w głowie - mówi Weber.

Potwierdzam - w mojej głowie siedzi ona całymi dniami.

Algorytm karmi dzieci lękiem

W głowie zostają też wykrzywione twarze, mroczne miejsca, ostrzeżenia przed wojną.

Pytam o to Krystynę Piątkowską.

- Pamiętam, jak po śmierci Charliego Kirka na TikToku wyświetliło mi się nagranie dokładnie z momentu zamachu. Dla mnie, jako dorosłej osoby, było to bardzo trudne, wzbudziło lęk i niepokój - przyznaje.

Jak mówi, konsekwencją częstego kontaktu z treściami dotyczących zamachu, ataków nożowników czy wojny może być poczucie lęku i zagrożenia oraz ciągła czujność.

- U młodszych nastolatków ma to ogromne znaczenie, bo ich zdolności samodzielnego regulowania emocji i oceny wiarygodności przekazu nadal się rozwijają. A gdy zatrzymują się na takich treściach, bo wzbudzają one silne emocje, algorytm podsuwa ich coraz więcej - wskazuje.

Krystyna Piątkowska zwraca również uwagę na tzw. "dark psychology".

- To hasło jest dosyć popularne na TikToku. Chodzi o treści często okraszone muzyką jak z horroru, obiecujące jakąś sekretną energię, mówiące o odkrywaniu tajemnicy i tym, jak manipulować ludźmi - wskazuje.

- To bardzo niebezpieczna i szkodliwa forma pop-psychologii, niemająca nic wspólnego z nauką - zaznacza psycholożka.

"Dzieci muszą być pod szczególną ochroną"

Filmiki, które aplikacja proponowała 13-letniej użytkowniczce, pokazuję też w Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich do lat 15.

- Mamy tu kolejny dowód na to, że platformy cyfrowe rekomendują treści wyjęte poza nawias jakichkolwiek ocen moralnych - komentuje wiceprzewodniczący gremium Konrad Ciesiołkiewicz.

- Tymczasem szczególnie wrażliwe grupy społeczne - zwłaszcza dzieci - powinny podlegać ochronie prawnej - dodaje.

Zwraca też uwagę na potrzebę wdrożenia w Polsce skutecznych mechanizmów skargowych na bazie unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA).

- Musimy przestać przegrywać walkę z czasem - mówi.

O DSA zrobiło się głośno głównie za sprawą dwóch wet prezydenta Karola Nawrockiego, który nie zgadza się na proponowane przez rząd rozwiązania.

Równocześnie jedną ustawę związaną z DSA prezydent podpisał. Chodzi o krajowy system nadzoru nad usługami cyfrowymi. Rozwiązania te weszły w życie 6 listopada.

Od tego czasu prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął wykonywanie zadań Koordynatora ds. Usług Cyfrowych.

Minister cyfryzacji: to nie rozrywka, to zagrożenie dla bezpieczeństwa

Temat regulacji wraca w moich rozmowach z politykami. Im także pokazałam przykłady treści podpowiedzianych nastolatce przez TikToka.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi wprost: tego typu materiały nie powinny być rekomendowane dzieciom.

- Nie można ich traktować jako zwykłego elementu internetowej kultury czy młodzieżowej rozrywki - podkreśla.

- Jeżeli 13-letnie dziecko otrzymuje w rekomendacjach platformy społecznościowej materiały zawierające wulgarne, seksualizujące i brutalne treści, a dodatkowo nagrania gloryfikujące sprawców ataków, to mamy do czynienia z poważnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa najmłodszych w internecie - wskazuje.

Zauważa też zjawisko - w jego opinii - "szczególnie niepokojące".

Chodzi o łączenie "tego typu utworów" - skrajnie wulgarnych, ale równocześnie skocznych, wyśpiewywanych wesołym głosem - z nagraniami przedstawiającymi strzelaniny, ataki nożowników czy inne brutalne zdarzenia.

- W ten sposób przemoc może być przedstawiana jako element rozrywki, internetowego wyzwania czy sposobu zdobywania popularności - wskazuje wicepremier.

- Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której tragedie stają się materiałem do produkowania kolejnych wiralowych filmów, a sprawcy przemocy są przedstawiani jako bohaterowie internetowych społeczności - dodaje.

Odpowiedzialność platform cyfrowych. Kto je rozliczy?

Wicepremier zwraca też uwagę na wyzwania, jakie stwarza sztuczna inteligencja oraz problem z faktyczną odpowiedzialnością platform.

Jak mówi, "nie możemy zaakceptować sytuacji, w której zarabiają one na uwadze dziecka, a konsekwencje swojego działania przerzucają na rodziców".

Gawkowski wraca do kwestii DSA.

- Prezydent ponownie odmówił podpisania drugiej ustawy wdrażającej ten akt. W praktyce oznacza to, że Polska nadal nie będzie miała przewidzianych w tej ustawie dodatkowych, sprawnych krajowych procedur reagowania na nielegalne treści w internecie - mówi Interii minister cyfryzacji.

Karol Nawrocki tłumaczy zaś, że w przygotowanych przez rząd rozwiązaniach widzi "mieszanie europejskiego obowiązku z własnym politycznym interesem". Wetując ustawę, mówił też o widmie urzędnika-cenzora.

Były minister wzywa: Wprowadzić twardy zakaz

- Nigdy nie będzie skutecznej, niebudzącej wątpliwości co do cenzury, ochrony na platformach społecznościowych - uważa Janusz Cieszyński, poseł Rozwoju Plus, były minister cyfryzacji w rządzie PiS.

Także on jest wstrząśnięty filmikami z TikToka, które wyświetliły się mojemu 13-letniemu alter ego.

- Na pewno dzieci nie powinny mieć z tym żadnego kontaktu - ocenia krótko.

I wskazuje: - To tylko kolejny argument za rozwiązaniem, które teraz jest w Sejmie. Chodzi o rządowy projektu zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia.

- Trzeba wprowadzić twardy zakaz. Inaczej zawsze to będzie gonienie króliczka - przekonuje i podkreśla, że "nie chodzi tu tylko o TikToka".

- Na różnych platformach cyfrowych spotykamy treści, które są szkodliwe, nieprawdziwe, które obrażają czy są oszustwami. Po prostu trzeba z tym walczyć - mówi nam Cieszyński.

W jego opinii młodych ludzi trzeba "trwale i skutecznie odcinać od tego typu treści".

- Nie ma oczywiście rozwiązań w pełni skutecznych, ale nie można wpaść w pułapkę, że jak coś nie zadziała na sto procent, to nie będziemy nic robić. Ograniczenie konsumpcji takich treści o 50, 60, 70 proc. jest lepsze niż nic. Trzeba krok po kroku, aplikacja po aplikacji, dążyć do tego, żeby dostęp do takich treści był jak najmniejszy - mówi.

"Patologia podana na tacy"

Te kroki wylicza Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży.

Zauważa jednocześnie, że "media społecznościowe są pełne przemocy, seksualizacji, romantyzowania zabójców, a dzieci wcale nie muszą wyszukiwać takich treści, tylko dostają je na tacy".

- Te mechanizmy są już trochę znane - na przykład, jeśli chłopcy interesują się sportem, dostaną treści patriarchalne, maskulinistyczne. Próbujemy sobie z tym radzić, przynajmniej kawałkami - mówi.

Jak wskazuje posłanka KO, kluczowe są mechanizmy skargowe zawarte w DSA i procesy przeciwko platformom, które Komisja Europejska w ramach DSA może wytoczyć.

Zwraca też uwagę na próg dojrzałości cyfrowej, czyli moment, w którym dzieci w ogóle będą miały dostęp do platform.

- Projekt takich rozwiązań autorstwa resortów edukacji i cyfryzacji właśnie trafił do konsultacji publicznych. Mamy kwestię kodeksu karnego i karania za patostreaming. Teraz procedowany jest projekt ustawy karania za tzw. nudyfikację. Mamy też edukację medialną w szkołach - wylicza.

- Natomiast platformy zarabiają na tych treściach, bo one są superangażujące. Wystarczy wejść na profile twórców i zobaczyć ich zasięgi. Tak naprawdę odpowiedzialność leży w dużej mierze po stronie platform, a DSA i nasze działania będą pomagały to egzekwować - ocenia.

TikTok odpowiada Interii

Co na to wszystko TikTok? W sprawie niepokojących treści, które wyświetlano 13-latce, zwróciłam się do polskiego oddziału firmy.

Podałam przykłady. Poprosiłam o komentarz i zapytałam, jak dobierane są treści.

Moje pytania dotyczyły również ochrony dzieci i młodzieży w kontekście odebrania sobie życia przez 14-letnią Adrianę Retyte z Wielkiej Brytanii w maju tego roku.

W październiku podczas dochodzenia w tej sprawie brytyjska koroner stwierdziła, że do śmierci dziewczynki przyczyniły się szkodliwe treści, jakie podsuwały jej algorytmy TikToka.

- Konta nastolatków na TikToku posiadają ponad 50 domyślnych ustawień i zabezpieczeń w zakresie prywatności oraz bezpieczeństwa - odpowiada Interii Piotr Żaczko, rzecznik prasowy TikToka.

- Wykorzystujemy zaawansowaną technologię oraz dedykowane zespoły ds. bezpieczeństwa, aby proaktywnie wykrywać i usuwać treści naruszające nasze Zasady społeczności, zapewniając jednocześnie użytkownikom bezpośrednią i intuicyjną kontrolę nad tym, jakie treści oglądają - wylicza.

Firma zapewnia mnie też, że stale inwestuje w "technologie, narzędzia i zabezpieczenia chroniące ich społeczność" i sama usuwa filmy naruszające jej zasady. Na przykład te dotyczące zdrowia psychicznego.

TikTok przekazał też, że przeanalizował przesłane przeze mnie tiktoki i usunął materiały, które naruszają jego zasady.

Kolejne jednak wyrastają jak grzyby po deszczu. Bez problemu znajduję następne przykłady niepokojących treści. W ciągu pięciu minut trafiam na cztery takie filmiki. Jeden z nich mówi o przerabianiu ludzi na mydło.

Justyna Kaczmarczyk

kontakt do autorki: justyna.kaczmarczyk@firma.interia.pl

*zobacz: "Dojrzewanie w sieci. Młode pokolenie na cyfrowym froncie", wyd. Mando. Książka ukazała się w sierpniu pod patronatem Interii.

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