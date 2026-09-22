Udaremniony plan zamachu w Polsce. ABW zatrzymała 17-latka

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

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17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich planował masowy zamach terrorystyczny m.in. na szkołę oraz meczet. Jak poinformował Waldemar Żurek, młody mężczyzna polskiej narodowości został zatrzymany przez ABW. "W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Sąd na wniosek Prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu" - dodał minister sprawiedliwości.

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W skrócie

  • 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich został zatrzymany za planowanie ataku terrorystycznego na szkołę i meczet.
  • Funkcjonariusze ABW zabezpieczyli w jego domu broń, materiały wybuchowe i symbole nazistowskie oraz postawili mu trzy zarzuty, w tym przygotowywanie zamachu terrorystycznego.
  • Sprawa ma związek z wcześniejszymi działaniami ABW i prowadzi do identyfikacji kolejnych osób powiązanych ze środowiskami neonazistowskimi i ekstremistycznymi.
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Do zatrzymania doszło 18 września. Funkcjonariusze Delegatury ABW w Katowicach przeszukali mieszkanie 17-latka, zabezpieczyli odnalezione tam urządzenia i nośniki danych. Obecnie poddawane są one analizie.

Jak wskazano w komunikacie służb, Paweł G. "był aktywny w grupach na Telegramie i Discordzie związanych ze środowiskami neonazistowskimi i ekstremistycznymi". Miał prowadzić rozmowy na temat "wcześniejszych zamachów i ich sprawców".

"W części konwersacji pojawiały się również wątki dotyczące planowania potencjalnych ataków. Ich uczestnicy analizowali sposób działania sprawców zamachów terrorystycznych i traktowali ich jako źródło inspiracji" - napisano.

ABW zatrzymała 17-latka z Siemianowic Śląskich. Miał planować zamach

17-latkowi postawiono łącznie trzy zarzuty. Najpoważniejszy z nich dotyczy przygotowywania zamachu terrorystycznego, w którym śmierć miałoby ponieść wiele osób. Młody mężczyzna jest także podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem miało być m.in. popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym, propagowanie nazizmu i faszyzmu oraz nawoływanie do nienawiści.

Jak ustaliła ABW, Paweł G. miał planować zakup broni i wyposażenia wojskowego, a także zbierać informacje na temat działalności grup terrorystycznych. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie wobec 17-latka aresztu na trzy miesiące.

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Zatrzymanie Pawła G. ma związek z wcześniejszymi działaniami ABW dotyczącymi środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych w polskiej przestrzeni internetowej. 18 września agencja informowała o zatrzymaniu dwóch 16-latków.

Służby podkreślają, że sprawa jest rozwojowa. Po analizie zebranych materiałów udało się zidentyfikować kolejne osoby związane z grupą, zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego oraz Niemiec.

"ABW koncentruje się obecnie nie tylko na identyfikacji kolejnych osób funkcjonujących w tym środowisku, ale także na ustaleniu źródeł procesu radykalizacji. Agencja sprawdza, czy za działaniami młodych osób stał ktoś, kto mógł pełnić rolę inicjatora lub inspiratora i wpływać na ich radykalizację" - czytamy w komunikacie.

Prokurator generalny zabiera głos w sprawie zatrzymania Pawła G. "Żadnej taryfy ulgowej"

Oświadczenie po opublikowaniu informacji o zatrzymaniu G. wydał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. "ABW we współpracy z prokuratorem zatrzymała Pawła G., który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny m.in. na szkołę i meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę" - napisał w mediach społecznościowych.

Jak dodał, "nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla faszyzmu, nienawiści i planowania krwawych zamachów w Polsce".

"Radykalizacja młodzieży nie zaczyna się od zamachu. Zaczyna się znacznie wcześniej - od treści, kontaktów i środowiska, które mogą prowadzić do realnego zagrożenia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skutecznie rozpoznaje takie procesy, zanim przerodzą się w działanie" - napisał z kolei rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

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