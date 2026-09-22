W skrócie 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich został zatrzymany za planowanie ataku terrorystycznego na szkołę i meczet.

Funkcjonariusze ABW zabezpieczyli w jego domu broń, materiały wybuchowe i symbole nazistowskie oraz postawili mu trzy zarzuty, w tym przygotowywanie zamachu terrorystycznego.

Sprawa ma związek z wcześniejszymi działaniami ABW i prowadzi do identyfikacji kolejnych osób powiązanych ze środowiskami neonazistowskimi i ekstremistycznymi.

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Do zatrzymania doszło 18 września. Funkcjonariusze Delegatury ABW w Katowicach przeszukali mieszkanie 17-latka, zabezpieczyli odnalezione tam urządzenia i nośniki danych. Obecnie poddawane są one analizie.

Jak wskazano w komunikacie służb, Paweł G. "był aktywny w grupach na Telegramie i Discordzie związanych ze środowiskami neonazistowskimi i ekstremistycznymi". Miał prowadzić rozmowy na temat "wcześniejszych zamachów i ich sprawców".

"W części konwersacji pojawiały się również wątki dotyczące planowania potencjalnych ataków. Ich uczestnicy analizowali sposób działania sprawców zamachów terrorystycznych i traktowali ich jako źródło inspiracji" - napisano.

ABW zatrzymała 17-latka z Siemianowic Śląskich. Miał planować zamach

17-latkowi postawiono łącznie trzy zarzuty. Najpoważniejszy z nich dotyczy przygotowywania zamachu terrorystycznego, w którym śmierć miałoby ponieść wiele osób. Młody mężczyzna jest także podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem miało być m.in. popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym, propagowanie nazizmu i faszyzmu oraz nawoływanie do nienawiści.

Jak ustaliła ABW, Paweł G. miał planować zakup broni i wyposażenia wojskowego, a także zbierać informacje na temat działalności grup terrorystycznych. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie wobec 17-latka aresztu na trzy miesiące.

Zatrzymanie Pawła G. ma związek z wcześniejszymi działaniami ABW dotyczącymi środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych w polskiej przestrzeni internetowej. 18 września agencja informowała o zatrzymaniu dwóch 16-latków.

Służby podkreślają, że sprawa jest rozwojowa. Po analizie zebranych materiałów udało się zidentyfikować kolejne osoby związane z grupą, zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego oraz Niemiec.

"ABW koncentruje się obecnie nie tylko na identyfikacji kolejnych osób funkcjonujących w tym środowisku, ale także na ustaleniu źródeł procesu radykalizacji. Agencja sprawdza, czy za działaniami młodych osób stał ktoś, kto mógł pełnić rolę inicjatora lub inspiratora i wpływać na ich radykalizację" - czytamy w komunikacie.

Prokurator generalny zabiera głos w sprawie zatrzymania Pawła G. "Żadnej taryfy ulgowej"

Oświadczenie po opublikowaniu informacji o zatrzymaniu G. wydał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. "ABW we współpracy z prokuratorem zatrzymała Pawła G., który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny m.in. na szkołę i meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę" - napisał w mediach społecznościowych.

Jak dodał, "nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla faszyzmu, nienawiści i planowania krwawych zamachów w Polsce".

"Radykalizacja młodzieży nie zaczyna się od zamachu. Zaczyna się znacznie wcześniej - od treści, kontaktów i środowiska, które mogą prowadzić do realnego zagrożenia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skutecznie rozpoznaje takie procesy, zanim przerodzą się w działanie" - napisał z kolei rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.



