Udaremniona próba zamachu w Warszawie. Media opisują, kto miał być celem

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Kyivstoner, znany raper z Ukrainy, miał być w Warszawie celem zamachu służb specjalnych Rosji - przekazało radio RMF FM. Wcześniej o zatrzymaniu przez ABW Rosjanina, który planował atak, informował premier Donald Tusk.

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Funkcjonariusz ABW. Widoczne logo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na kamizelce.
Raper z Ukrainy celem służb Rosji? Media: Slevin Dadyan miał zginąć w Warszawie (zdj. ilustracyjne)abw.gov.pldomena publiczna

W skrócie

  • Radio RMF FM poinformowało, że Kyivstoner, ukraiński raper, miał być celem zamachu służb specjalnych Rosji podczas pobytu w Warszawie.
  • Donald Tusk przekazał, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz policja zatrzymały Rosjanina podejrzewanego o planowanie zamachu na osobę posiadającą obywatelstwo amerykańskie i ukraińskie.
  • Według mediów Rosja oskarżyła Kyivstonera o współpracę z ukraińskimi służbami oraz wpisała go na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną.
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W czwartek podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk poinformował, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policji zatrzymali Rosjanina, który planował zamach na osobę o podwójnym obywatelstwie - amerykańskim i ukraińskim.

Według informacji uzyskanych przez RMF FM Ukrainiec, którego dotyczą te informacje, to Slevin Dadyan, szerzej znany pod pseudonimem Kyivstoner, ukraiński raper i videobloger. Jego prawdziwe imię i nazwisko to Albert Wasiliew.

Rosja planowała zamach na obywatela Ukrainy w Warszawie. Media: To Slevin Dadyan

RMF FM informuje, że mężczyzna został oskarżony przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) o nadzorowanie i zarządzanie logistyką dostarczania do obwodu moskiewskiego dronów. Bezzałogowce te miały być później wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w Moskwie i jej okolicach.

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Wobec tych oskarżeń artysta został wpisany przez funkcjonariuszy rosyjskich służb na listę osób zaangażowanych w działalność - jak określane jest to przez kremlowską propagandę - "ekstremistyczną i terrorystyczną". W ocenie Kremla współpracuje on z ukraińskimi służbami specjalnymi. Sam muzyk zaprzecza tym doniesieniom. 

Kyivstoner zasłynął m.in. jako współzałożyciel popularnego ukraińskiego zespołu Gryby oraz twórca internetowy. Długo pracował w Rosji, którą opuścił po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, publicznie potępiając przy tym działania Moskwy. Przeniósł się wtedy najpierw do USA, a następnie na Słowację.

Donald Tusk o zatrzymaniu Rosjanina. "Pierwsza taka sytuacja"

Jak poinformował Tusk, zatrzymany przez ABW mężczyzna został zwerbowany przez rosyjskie służby, a jego zadaniem miało być dokonanie egzekucji w Warszawie.

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Szef rządu nie ujawnił nazwiska potencjalnej ofiary. Stwierdził jedynie, że osoba ta była "niewygodna z punktu widzenia reżimu Putina" i posiada dwa paszporty - ukraiński i amerykański.

- Jest to pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO, właśnie na terenie Polski, na terenie Warszawy - powiedział Donald Tusk.

Tusk ocenił, że "niestety będziemy musieli przyjąć to założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów i w różnych miejscach na świecie".

- Dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie, tak, aby zapobiec ewentualnym kolejnym próbom wymierzonym w obywateli Polski czy innych państw na terenie naszego kraju - powiedział.

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