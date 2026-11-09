W skrócie Agnieszka Macek zrezygnowała z funkcji pełnomocnika organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.

Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że rezygnacja Macek nie kończy sprawy, a kuratorium prowadzi dalsze czynności kontrolne w szkole.

Uczniowie w mundurach podczas wycieczki szkolnej skandowali wulgarne hasła pod adresem premiera Donalda Tuska przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

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Do wydarzeń z piątku, do których doszło przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, w mediach społecznościowych odniosła się minister edukacji Barbara Nowacka. Szefowa MEN wysłuchała oświadczenia Agnieszki Macek, jak podkreśliła, "czynnej działaczki Konfederacji Korony Polskiej".

"Skandaliczne zachowanie zarówno w piątek, jak i tłumaczenie dziś. Wywierała presję na nauczycieli i instrumentalnie wykorzystała uczniów" - stwierdziła polityczka.

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Zamość. Agnieszka Macek rezygnuje po wydarzeniach sprzed Trybunału Konstytucyjnego

"Szczególnie bulwersujące jest to, że nie poszanowała godności i symboliki munduru i wmieszała młodych, w tym niepełnoletnich ludzi, którzy przygotowują się do służby państwu" - dodała.

Polityczka podkreśliła, że choć "każdy ma prawo do własnych poglądów", "osobiste poglądy polityczne osób zarządzających szkołą nie mają prawa wpływać na uczniów i nauczycieli".

"Kuratorium prowadzi dalsze czynności kontrolne. Rezygnacja Pani Pełnomocnik absolutnie nie zamyka sprawy" - podkreśliła.

Wcześniej na oficjalnym profilu Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się informacja o pilnej kontroli, jaką Kuratorium Oświaty w Lublinie prowadzi w niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych Zamość im. Powstania Zamojskiego.

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Trybunał Konstytucyjny. Uczniowie z Zamościa skandowali wulgarne hasła

Do głośnego incydentu z udziałem uczniów z Zamościa doszło w piątek przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Młodzież brała udział w szkolnej wycieczce do Warszawy. Jak relacjonuje "Kurier Lubelski", po zwiedzaniu Sejmu uczestnicy, z inicjatywy Macek, udali się przed TK.

W piątek w tym rejonie cały czas trwały manifestacje związane z eskalacją sporu wokół tej instytucji. Nagranie, które obiegło sieć, pokazuje uczniów ubranych w szkolne mundury, głośno skandujących wulgarne hasła pod adresem premiera Donalda Tuska.

- Przyznaję się do błędu. Bardzo jest mi przykro. Przepraszam uczniów, rodziców i wszystkich obywateli - mówiła pełnomocniczka organu nadzorującego prywatną placówkę, cytowana przez "Kuriera Lubelskiego".

Macek tłumaczyła, że gdy usłyszała okrzyki, natychmiast poleciła uczniom zakończyć zgromadzenie i wrócić do autokaru. - Nie wszyscy uczniowie krzyczeli. Zadziałała psychologia tłumu - wskazała, informując, że żaden ze skandujących nie zostanie usunięty ze szkoły.



