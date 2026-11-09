Uczniowie skandowali przed TK. Jest rezygnacja, Nowacka: To nie zamyka sprawy

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Agnieszka Macek zrezygnowała z funkcji pełnomocnika organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych Zamość. Uczniowie tej szkoły skandowali wulgarne hasła pod adresem Donalda Tuska przed Trybunałem Konstytucyjnym. Macek przyznała, że to ona zaprowadziła tam młodzież podczas wycieczki do Warszawy. "To absolutnie nie zamyka sprawy" - stwierdziła Barbara Nowacka.

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Barbara Nowacka na tle protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym
Zamość. Uczniowie skandowali przed Trybunałem. Macek rezygnujePiotr Rybarczyk / Adam ChełstowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Agnieszka Macek zrezygnowała z funkcji pełnomocnika organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.
  • Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że rezygnacja Macek nie kończy sprawy, a kuratorium prowadzi dalsze czynności kontrolne w szkole.
  • Uczniowie w mundurach podczas wycieczki szkolnej skandowali wulgarne hasła pod adresem premiera Donalda Tuska przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.
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Do wydarzeń z piątku, do których doszło przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, w mediach społecznościowych odniosła się minister edukacji Barbara Nowacka. Szefowa MEN wysłuchała oświadczenia Agnieszki Macek, jak podkreśliła, "czynnej działaczki Konfederacji Korony Polskiej".

"Skandaliczne zachowanie zarówno w piątek, jak i tłumaczenie dziś. Wywierała presję na nauczycieli i instrumentalnie wykorzystała uczniów" - stwierdziła polityczka.

Zamość. Agnieszka Macek rezygnuje po wydarzeniach sprzed Trybunału Konstytucyjnego

"Szczególnie bulwersujące jest to, że nie poszanowała godności i symboliki munduru i wmieszała młodych, w tym niepełnoletnich ludzi, którzy przygotowują się do służby państwu" - dodała.

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Polityczka podkreśliła, że choć "każdy ma prawo do własnych poglądów", "osobiste poglądy polityczne osób zarządzających szkołą nie mają prawa wpływać na uczniów i nauczycieli".

"Kuratorium prowadzi dalsze czynności kontrolne. Rezygnacja Pani Pełnomocnik absolutnie nie zamyka sprawy" - podkreśliła.

Wcześniej na oficjalnym profilu Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się informacja o pilnej kontroli, jaką Kuratorium Oświaty w Lublinie prowadzi w niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych Zamość im. Powstania Zamojskiego.

Trybunał Konstytucyjny. Uczniowie z Zamościa skandowali wulgarne hasła

Do głośnego incydentu z udziałem uczniów z Zamościa doszło w piątek przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Młodzież brała udział w szkolnej wycieczce do Warszawy. Jak relacjonuje "Kurier Lubelski", po zwiedzaniu Sejmu uczestnicy, z inicjatywy Macek, udali się przed TK.

W piątek w tym rejonie cały czas trwały manifestacje związane z eskalacją sporu wokół tej instytucji. Nagranie, które obiegło sieć, pokazuje uczniów ubranych w szkolne mundury, głośno skandujących wulgarne hasła pod adresem premiera Donalda Tuska.

- Przyznaję się do błędu. Bardzo jest mi przykro. Przepraszam uczniów, rodziców i wszystkich obywateli - mówiła pełnomocniczka organu nadzorującego prywatną placówkę, cytowana przez "Kuriera Lubelskiego".

Macek tłumaczyła, że gdy usłyszała okrzyki, natychmiast poleciła uczniom zakończyć zgromadzenie i wrócić do autokaru. - Nie wszyscy uczniowie krzyczeli. Zadziałała psychologia tłumu - wskazała, informując, że żaden ze skandujących nie zostanie usunięty ze szkoły.

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