Uczestnicy wyciągnęli flagę i racę. Incydent podczas Marszu

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Uczestnicy Marszu Niepodległości spalili flagę Lewicy. Na nagraniu z incydentu widać, jak dwóch mężczyzn trzyma materiał, a kolejny zbliża do niego zapaloną racę, podczas gdy zgromadzony tłum odlicza. Władze Warszawy informują jednak, że poza drobnymi incydentami wydarzenie przebiega spokojnie.

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Spalenie flagi Lewicy na Marszu Niepodległości.
11 listopada. Incydent podczas Marszu Niepodległości, spalono flagę LewicyPawel Wodzynski/East News Polsat News

W skrócie

  • Podczas Marszu Niepodległości w Warszawie doszło do incydentu, w którym grupa uczestników demonstracji spaliła fioletową flagę Lewicy.
  • Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz przedstawiciele służb miejskich przekazali, że poza drobnymi incydentami, w tym użyciem pirotechniki, marsz przebiega spokojnie.
  • Wojewoda mazowiecki wprowadził całkowity zakaz używania i przenoszenia materiałów pirotechnicznych, a służby zapowiadają wyciąganie konsekwencji wobec osób łamiących prawo.
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Groźny incydent na trasie Marszu Niepodległości został uchwycony przez kamerę Polast News. Na nagraniu widzimy, jak dwóch mężczyzn trzyma szeroko rozpiętą charakterystyczną, fioletową flagę Lewicy. W tle słychać odliczanie uczestników wydarzenia.

Kolejny uczestnik, zwrócony twarzą do tłumu z transparentami, odpala racę, a następnie zbliża ją do materiału. Flaga natychmiast zaczyna płonąć i dymić.

Kibice trzymający flagi i race świetlne, uniesione ręce w geście dopingu, w tle duży baner i gęsty tłum na stadionie.
Spalenie flagi Lewicy na Marszu NiepodległościPolsat News

Marsz Niepodległości w Warszawie. Spalono flagę Lewicy

Marsz Niepodległości ruszył z Ronda Dmowskiego po godz. 14. Przed godz. 15 uczestnicy udali się w stronę mostu Poniatowskiego, po 16 z kolei przód Marszu opuścił już tę przeprawę. Wśród uczestników znalazł się prezydent Karol Nawrocki, a także wielu polityków opozycji. 

Uczestnicy mają na sobie biało-czerwone szaliki, czapki, opaski i wianki, a do kurtek przypięte kotyliony w barwach narodowych. Niosą biało-czerwone flagi i banery z nazwami miejscowości z całej Polski. Słychać hasła takie jak: "Chwała wielkiej Polsce", "Cześć i chwała bohaterom", a także "Polak w Polsce bohaterem".

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Ani miejscy urzędnicy, ani policja nie przekazują na razie informacji o frekwencji podczas Marszu. Ta, według organizatorów, może okazać się rekordowa. Według wcześniejszych zapowiedzi w tegorocznym pochodzie mogło wziąć udział nawet pół miliona osób.

11 listopada. Święto Niepodległości w Warszawie przebiega spokojnie

Według informacji przekazanych przez Rafała Trzaskowskiego, prezydenta stolicy, oraz dyrektora Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosława Misztala, służby nie odnotowały poważniejszych incydentów. 

- Jeszcze raz ponawiam apel do wszystkich, którzy są na ulicach Warszawy, o bezpieczeństwo, o spokój, o informowanie, jeżeli zauważą coś niepokojącego. Również oczywiście apel o to, żeby tego dnia być razem - mówił włodarz Warszawy.

Dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa powiedział, że na polecenie prezydenta Trzaskowskiego wszystkie służby miejskie, monitoring, Straż Miejska czy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa - są w pełnej gotowości.

Przypomniał o wydanym przez wojewodę mazowieckiego zakazie używania, przenoszenia i przewożenia pirotechniki. Zapewnił, że osoby, które będą jej używały, mogą się spodziewać konsekwencji i wysokiego mandatu. Do identyfikacji osób łamiących zakaz będzie wykorzystywany m.in. monitoring miejski. To właśnie użycia rac dotyczy większość dotychczas odnotowanych incydentów.

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