Uchylenie immunitetu Brauna. Żurek zwrócił się do szefowej PE

Sprawa dotyczy wypowiedzi Grzegorza Brauna na temat obozu Auschwitz. Europoseł w czasie radiowego wywiadu powiedział, że informacje o komorach gazowych w Oświęcimiu "to fejk".

Braun jako deputowany do Parlamentu Europejskiego korzysta z immunitetu, a to - jak czytamy w komunikacie PK - "powoduje, że nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za przestępstwa objęte treścią wniosku bez zgody PE".

"Z uwagi na chroniący europarlamentarzystę immunitet, przedstawienie mu zarzutu popełnienia przestępstw opisanych we wniosku i wykonanie innych czynności procesowych z jego udziałem nie jest prawnie możliwe" - dodano.

Sprawa Grzegorza Brauna. Waldemar Żurek zwrócił się do PE

W związku z tym w piątek prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o wyrażenie przez PE zgody na pociągnięcie Brauna do odpowiedzialności karnej.

"Zachowania Grzegorza Brauna opisane we wniosku nie należały do jego działalności wchodzącej w zakres sprawowania mandatu członka Parlamentu Europejskiego, w szczególności nie stanowiły opinii lub stanowisk zajmowanych w głosowaniu w czasie wykonywania obowiązków służbowych" - przekazała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Prokuratura przypomina, że to czwarty wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi w związku z "prowadzonymi postępowaniami karnymi". Jak podkreślono, "zgromadzony materiał dowodowy uzasadnia dostatecznie popełnienie przez europosła łącznie 19 przestępstw".

Doniesienia o wniosku Żurka skomentował na platformie X Arkadiusz Myrcha. "Każde zachowanie europosła Brauna naruszające porządek prawny RP będzie miało swoje konsekwencje" - napisał wiceminister sprawiedliwości.

Wypowiedź o Auschwitz. Prowadzący zakończył wywiad z Braunem

W sprawie chodzi o wypowiedź Brauna, który 10 lipca w radiu Wnet zakwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Wypowiedź ta spotkała się z potępieniem ze strony polityków, IPN i duchownych.

Braun stwierdził, że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to fejk".

Prowadzący próbował jeszcze wysłuchać dalszej argumentacji polityka.

- Przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt. Mamy źródłową książkę Ariela Toaffa "Krwawe Paschy", na temat mordu rytualnego, natomiast badania w Auschwitz-Birkenau, badania właśnie owych komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau - tłumaczył Braun.

Po tym prowadzący Łukasz Jankowski stwierdził, że "są pewne granice" i zakończył wywiad. Śledztwo w tej sprawie wszczął w połowie lipca pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej.

