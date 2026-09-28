"Ubliżacie sobie, a nie mnie". Wałęsa odpowiada na krytykę, nowe nagranie

Alicja Krause

Alicja Krause

- Zejdźcie z tej drogi. Nie ośmieszajcie się. Nie jesteście w stanie zmienić faktów - apelował do swoich przeciwników Lech Wałęsa. Były prezydent zareagował w ten sposób na nieprzychylne mu reakcje po umorzeniu śledztwa dotyczącego składania fałszywych zeznań. Prokuratura uznała, że w latach 70. Wałęsa był "wtórnym analfabetą", co wywołało falę nieprzychylnych komentarzy. - Ubliżacie sobie, a nie mnie - powiedział w oświadczeniu.

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Lech Wałęsa wychodzi z czarnego samochodu, ubrany w jasnoszarą marynarkę i żółte okulary, w tle miasto i zieleń
Były prezydent Polski Lech WałęsaLukasz DejnarowiczAgencja FORUM

W skrócie

  • Lech Wałęsa skomentował negatywne reakcje po umorzeniu śledztwa dotyczącego składania przez niego fałszywych zeznań, wskazując, że krytykujący go ośmieszają samych siebie, nie jego.
  • Były prezydent twierdzi, że zarzuty dotyczące dokumentów z teczek Kiszczaka są oparte na fałszywych materiałach oraz wskazał, że istniały osoby podrabiające dokumenty na jego szkodę.
  • Prokuratura uznała, że Wałęsa w latach 70. był "wtórnym analfabetą" i nie sporządzał długich rękopisów.
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Na początku swojego nagrania Lech Wałęsa stwierdził, że publikuje je "tylko dlatego, że został zmuszony" do wydania oświadczenia. - Zobaczcie, jak próbują obrażać mnie, jak próbują zawstydzać mnie mądrale - powiedział były prezydent.

- Więc odpowiadam im. Gdybyście mieli za grosz mądrości, to byście zauważyli, że ubliżacie sobie, a nie mnie - zwrócił się Wałęsa do swoich przeciwników.

"Mogliście być na moim miejscu", "wstydźcie się". Wałęsa odpowiada przeciwnikom

Były prezydent dodał, że "Polska od końca wojny próbowała skończyć z komunizmem i urwać się sowietom". - I to się nie udawało. Mieliśmy równą szansę. Mogliście w swojej mądrości być na moim miejscu - kontynuował Wałęsa.

- Okazało się, że ten analfabeta, jak mnie nazywacie (...) poprowadził do pokojowego osiągnięcia tych upragnionych celów - dodał. - Mogliście tego dokonać, mądrale. Wstydźcie się przed całym światem - powiedział były prezydent.

Bohater Solidarności dodał przy tym, że doszedł do wniosku, iż krytykujący go ludzie "nawet nie wiedzą" jak doprowadził do "skończenia z komunizmem" i "urwania się sowietom".

"Nie ośmieszajcie się". Lech Wałęsa odpowiada na krytykę

Dodatkowo Wałęsa wskazał, że wydarzenia, na które wskazują komentatorzy, wcale "nie są zwycięstwami". - Były inne decydujące momenty, a wy ich nie zauważyliście - powiedział.

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Wałęsa zaapelował do swoich przeciwników, aby przestali "ośmieszać się wobec całego świata".

- Po co wam ta mądrość? Przecież jesteście głupcami. Nie potrafiliście tego dokonać, a analfabeta tego dokonał. No więc jak wy wyglądacie? Dlatego zejdźcie z tej drogi. Nie ośmieszajcie się. Nie jesteście w stanie zmienić faktów - podsumował swoje przemówienie były prezydent.

Wałęsa o teczkach Kiszczaka. Wydał oświadczenie

Również w poniedziałek Wałęsa zamieścił na swoim profilu na Facebooku kolejne nagranie, w którym zabrał głos ws. teczek Kiszczaka. - Chciałbym (...) zwrócić państwa uwagę na główny dokument, a głównym dokumentem jest list wprowadzający, napisany niby przez gen. (Czesława - red.) Kiszczaka - powiedział Wałęsa.

- Tym listem on chciał mnie zabić - ocenił były prezydent. - Otóż przygotował swoje paszkwile i chciał je przekazać do IPN-u (...). W ostatnim momencie dowiedział się, że jego główni pracownicy, którzy podrabiali dokumenty na jego polecenie, postanowili powiedzieć prawdę - opisywał Wałęsa.

Następnie były prezydent stwierdził, że "nawet w bezpiece byli patrioci". Wskazał na postawę osoby, która kierowała podrabianiem dokumentów z "teczek Kiszczaka". - Robił to z przekonaniem, przeciwko mnie, bo on uważał, że jest patriotą i ratuje Polskę przed działaniem Wałęsy, który przyspieszył próbę urwania się sowietom, a sowieci na to nie pozwolą i wymordują 1/3 Polaków - opisywał.

- Dlatego zorganizował grupę, która podrabiała dokumenty, by przeszkodzić mi w tym, by przewalczyć mnie i pokonać, w ten sposób ratując Polskę - dodał Wałęsa.

Śledztwo przeciwko Wałęsie umorzone. "Był wtórnym analfabetą"

W minionym tygodniu prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko Wałęsie. Byłemu prezydentowi zarzucano, że w kwietniu 2026 roku złożył fałszywe zeznania podczas przesłuchania w warszawskim oddziale IPN-u.

Byłemu prezydentowi okazano wówczas "odręcznie sporządzone dokumenty, ujawnione w mieszkaniu wdowy po gen. Kiszczaku, z teczek personalnej i pracy tajnego współpracownika służb bezpieczeństwa o pseudonimie 'Bolek', na których widniały podpisy 'Bolek' lub 'Lecha Wałęsa'". "Poza jednym dokumentem Lech Wałęsa zaprzeczył, że sporządził lub podpisał okazywane mu dokumenty" - podkreśla prokuratura.

Ostatecznie uznano - m.in. na podstawie zeznań świadków - że bohater Solidarności nie sporządzał w latach 70. długich rękopisów, co wynikało z tego, że w tamtym okresie był "wtórnym analfabetą".

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- Nie posługiwał się pismem i słabo czytał, a dokumenty, które podpisywał jako przewodniczący Związku Zawodowego "Solidarność" były pisane dla niego przez inne osoby - tłumaczył prok. Wojciech Sitek z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Decyzja wywołała wiele komentarzy. "Ja ubolewam, że prokuratura nie ustaliła, kiedy Wałęsa przestał być analfabetą, skoro ustaliła, że w okresie Solidarności nim był, a potem został przecież Prezydentem RP" - napisał w mediach społecznościowych Sławomir Cenckiewicz.

Wałęsa mówił o "analfabetycznym debilizmie". Wideo zniknęło z sieci

Do głosów krytyki Lech Wałęsa odniósł się także w niedzielę. - Miałem nie odzywać się, ale ci sami wrogowie moi i wrogowie polskich sukcesów nadal niszczą polskie sukcesy i brudzą mi życiorys - powiedział w pierwszej części nagrania.

Wałęsa powiedział, że jego krytycy "nazywają go debilem i różnymi wyzwiskami". - Oczywiście wykorzystują każdy moment, a teraz wykorzystują to, co powiedziała prokuratura, że w tamtym czasie nie mogłem napisać takich tekstów, że w tamtym czasie był analfabetyczny debilizm, który powstał, kiedy ponad 10 lat nie miałem w ręku długopisu - tłumaczył.

Wałęsa przyznał, że "wtedy miał ograniczone możliwości tworzenia pisemnego". - Ale to ten debilizm, to lekceważenie mnie przez bezpiekę i komunę pozwalało mi realizować moje nierealne marzenia, a miałem je dwa (...). Pierwsze - zrobić wszystko, by skończyć w Polsce komunę i drugie marzenie - urwać się sowietom - powiedział.

Niedzielne oświadczenie Wałęsy zniknęło z sieci.

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