Tysiące wpłat, ogromna kwota. Śmierć "Slaba" poruszyła Polaków
Blisko dwa miliony złotych wpłacono na zbiórkę dla synów zmarłego majora Macieja "Slaba" Krakowiana. Kwota cały czas rośnie, pokazując, jak wiele osób dotknęła tragedia w Radomiu.
W skrócie
- Po śmierci majora Macieja 'Slaba' Krakowiana w katastrofie F-16 rozpoczęto zbiórkę pieniędzy dla jego żony i 4-letnich synów.
- Do tej pory zebrano blisko dwa miliony złotych.
- Śledztwo badające przyczyny wypadku skupia się na aspektach technicznych, zdrowotnych oraz logistycznych; zabezpieczono czarną skrzynkę i kamerę.
- Wielu polskich polityków oraz społeczność lotnicza wyraziła kondolencje i wsparcie dla rodziny tragicznie zmarłego pilota.
Po tragedii w Radomiu w sieci rozpoczęto zbieranie pieniędzy dla synów tragicznie zmarłego majora Macieja "Slaba" Krakowiana. Polski pilot, który w chwili śmierci miał 37 lat, był ojcem 4-letnich bliźniaków - Olka i Mikołaja.
"Śmierć Macieja to nie tylko ogromna strata dla Wojska Polskiego i dla całego środowiska lotniczego. To przede wszystkim tragedia jego rodziny, rozpacz żony i dzieci, którzy w jednej sekundzie stracili cały świat - ukochanego męża i tatusia" - można przeczytać na stronie zbiórki.
Śmierć Macieja Krakowiana. Zbiórka dla synów "Slaba"
Zbiórka dla synów "Slaba" rozpoczęła się 29 sierpnia i do tej pory Polacy wpłacili ponad 1 900 000 zł. Kwota stale rośnie, pokazując, jak wiele osób chce pomóc rodzinie w trudnej sytuacji po śmierci polskiego pilota.
Na stronie zaznaczono, że 100 proc. środków ze zbiórki zostanie przeznaczona na wsparcie synów majora, zarówno w najtrudniejszym czasie ich życia, jak i na zabezpieczenie ich przyszłości.
Katastrofa F-16 w Radomiu. Prokuratura wszczęła śledztwo
W czwartek, 28 sierpnia po godz. 19 podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16. Na jego pokładzie znajdował się major Maciej "Slab" Krakowian, który nie przeżył zdarzenia. W związku z wypadkiem pokazy lotnicze zostały odwołane.
Po tragedii wszczęto śledztwo w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią pilota. Jak informował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, przy katastrofach lotniczych badane są trzy kwestie: wątek techniczny (czy samolot był sprawny), czynnik ludzki (kwestie zdrowotne pilota) oraz logistyczno-techniczno-serwisowy.
Odnaleziona została także czarna skrzynka, czyli rejestrator lotu. Na miejscu wypadku zabezpieczono również kamerę, która najprawdopodobniej należała do majora Krakowiana. - Została zabezpieczona i będzie przekazana biegłemu informatykowi celem zgrania ewentualnych nagrań - przekazywał prok. Skiba w rozmowie z PAP.
Według rzecznika Dowództwa Generalnego RSZ płk. Marka Pawlaka na wyjaśnienie katastrofy F-16 będziemy musieli poczekać miesiące.
Śmierć Macieja "Slaba" Krakowiana. "Zawsze służył ojczyźnie z oddaniem"
Po katastrofie F-16 w Radomiu zareagował prezydent Karol Nawrocki. "Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie" - napisał w serwisie X.
"W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia" - przekazywał premier Donald Tusk.
W sieci kondolencje zamieścił także wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. "W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego - oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego" - napisał.
Major Maciej "Slab" Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16. Służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Największą popularność w świecie lotnictwa mjr Krakowian zdobył jako pilot pokazowy i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland. Pod jego dowództwem zespół zdobył liczne nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych pokazach lotniczych, w tym za najlepsze pokazy solowe.