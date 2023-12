Protest na granicy. Ukraińskie ciężarówki pojadą koleją

Ukraińskie władze twierdzą, że na wjazd do Polski oczekuje około 3 tys. ukraińskich ciężarówek . Spowodowane jest to blokadą prowadzoną przez polskich przewoźników, których głównym żądaniem jest ograniczenie objętości przewozów i zredukowanie liczby zezwoleń na takie przewozy dla ukraińskich kierowców.

Zdaniem władz w Kijowie oraz władz UE w Brukseli nie jest to możliwe. Jak dotąd władze Polski i Ukrainy nie były w stanie uzgodnić z protestującymi warunków przerwania blokady i wypracowania kompromisu - napisała agencja Reutera.

Ukraińskie ciężarówki na granicy. Pat trwa od miesiąca

"Nie blokujcie Ukrainy", "Polacy i Ukraińcy, my się kłócimy, a Rosja to wykorzystuje", "Zaprzestać blokady na granicy!", "Blokada zabija" - to tylko niektóre z transparentów, które przynieśli ze sobą zgromadzeni.