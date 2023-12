Tysiące Polaków stracą dostęp do kanałów TVP. Sprawdź telewizor i dekoder

W połowie grudnia widzowie korzystający z telewizorów starszej generacji mogą stracić dostęp do kanałów TVP. To efekt zmiany standardu nadawania telewizji naziemnej na multipleksie MUX-3. Nowy standard DVB-T2 z kodekiem HEVC zostanie wprowadzony w dwóch etapach. Co trzeba będzie zrobić, żeby znowu odbierać telewizję naziemną i jak sprawdzić, czy telewizor obsługuje standard nadawania DVB-T2/HEVC?