W skrócie Prokuratura uchyliła tymczasowe aresztowanie Leszka Kraskowskiego, warunkując to wpłatą poręczenia majątkowego i zastosowaniem dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.

Podejrzanemu zarzuca się posiadanie bez zezwolenia broni palnej i amunicji oraz grożenie śmiercią komendantowi policji, jednak zdobyte dowody nie pozwalają na jednoznaczne przypisanie czynu.

Do materiałów sprawy dołączono także zarzuty znęcania się nad rodziną oraz prowadzone są dodatkowe ekspertyzy informatyczne i badania, których wyniki mogą mieć wpływ na dalszy tok postępowania.

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Dziennikarz Leszek Kraskowski jest podejrzany o posiadanie bez zezwolenia broni palnej i amunicji. Miał także grozić śmiercią komendantowi powiatowemu policji w Piasecznie. Podczas przeszukania samochodu Kraskowskiego znaleziono broń palną oraz amunicję, a sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.

W najnowszym komunikacie prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przekazał, że uznano, iż "aktualnie nie zachodzi potrzeba dalszego stosowania wobec podejrzanego izolacyjnego środka zapobiegawczego". Zgodnie z warunkiem prokuratury dziennikarz wpłacił poręczenie majątkowe w wysokości 25 tys. zł brutto. Oznacza to, że wobec Kraskowskiego zostanie teraz zastosowany dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem jego paszportu.

Decyzja prokuratury ws. Leszka Kraskowskiego. Wydano komunikat

Zdaniem prokuratora wciąż aktualna pozostaje natomiast "przesłanka ogólna i nie uległa uchyleniu przesłanka szczególna stosowania (...) środka zapobiegawczego".

"Zabezpieczone dowody o charakterze rzeczowym nie pozwalają w chwili obecnej na kategoryczne przypisanie tego czynu w warunkach jednosprawstwa Leszkowi (Kraskowskiemu - red.) jak również i osobom wskazanym przez obronę" - podkreślono w komunikacie.

Rzecznik prokuratury zaznaczył przy tym, że nie można jednoznacznie określić, że to dziennikarz wysłał maila z groźbami do komendanta policji. Śledczy zabezpieczyli ponadto "zawartość urządzeń elektronicznych żony podejrzanego i jej partnera, które zostały poddane odpowiednim badaniom".

"Wstępna analiza informatyczna zawartości tych urządzeń nie dostarczyła podstaw do powiązania żadnej z tych osób z e-mailem kierowanym do KPP Piaseczno, jak również tożsamą treściowo wiadomością wysłaną dwie minuty wcześniej do posterunku policji w Prażmowie" - przekazał prok. Skiba.

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Kraskowski miał zostać również poddany jednorazowemu badaniu sądowo-psychiatrycznemu. "Okoliczności, które legły u podstaw wywołania tej opinii stoją w znaczącej części na przeszkodzie oczekiwaniu na wynik opiniowania biegłych psychiatrów jako przyczynie dalszego stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego" - podkreślił rzecznik prokuratury.

Prok. Skiba przekazał, że w dalszym postepowaniu konieczne jest zakończenie ekspertyz informatycznych i uzyskanie od operatora poczty elektronicznej informacji objętych wnioskiem o pomoc prawną. Dodał, że czynności te pozostają poza wpływem Kraskowskiego.

Do dotychczas zgromadzonych dowodów dołączono materiały z odwieszonej sprawy przeciwko dziennikarzowi, któremu prokurator postawił zarzut znęcania się nad własną rodziną.

"Okoliczności popełnienia przestępstwa znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobą najbliższą czynią nadal realną obawę matactwa ze strony podejrzanego" - przekazał rzecznik.

Uchylenie tymczasowego aresztu wobec Kraskowskiego. Prokuratura wyjaśnia

Prok. Skiba dodał, że podejrzany mógłby wpływać na tok wspomnianego postępowania, a w szczególności "destabilizować proces poprzez ingerencję w treść dowodów przeprowadzanych z osobowych źródeł dowodowych, zarówno tych osób, które go obciążyły, jak i osób, które winny zostać w dalszym procedowaniu o ten czyn przesłuchane".

Wyjaśnił, że relacje tych osób mogą mieć istotne znaczenie dla określenia odpowiedzialności karnej Kraskowskiego "zarówno w aspekcie znamion tego czynu, jak i cezury czasowej jego popełnienia". Zaznaczył, że to właśnie ta okoliczność stanowiła podstawę do zastosowania innych środków zapobiegawczych niż tymczasowe aresztowanie.

Leszek Kraskowski to były dziennikarz śledczy, który współpracował m.in. z "Rzeczpospolitą", "Wprost", "Super Expressem" i "Dziennikiem". Aktualnie publikuje materiały na własnym portalu internetowym i kanale na platformie YouTube.





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