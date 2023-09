Tyle zapłacimy za pszenicę, żyto i kukurydzę. Ceny zboża w Polsce we wrześniu 2023

Ukraina chce w takim wypadku zwrócić się do Światowej Organizacji Handlu (WTO) ze skargą, co może wpłynąć na dotąd dobre relacje między oboma krajami. Tym bardziej warto zapoznać się z aktualną sytuacją polskiego rynku zboża. Ile kosztuje pszenica, a ile trzeba zapłacić za owies?

Ceny zboża w Polsce — wrzesień 2023. Ile kosztuje pszenica, a ile żyto?

Większość rolników czeka prawdopodobnie na wzrost cen ziarna, jednak w najbliższym czasie może być o to trudno. Powodem tego jest między innymi spadek cen zbóż na rynku światowym i silna konkurencja, w związku z którą możliwości eksportu ziarna z Polski są ograniczone. IZP w przygotowanej razem ze Sparks Polska analizie wskazuje, że rolnicy powinni wystawić więcej ziarna w drugiej połowie miesiąca, w związku z dobrze zapowiadającymi się zbiorami kukurydzy. Będą też potrzebowali środków, by pokryć finansowe zobowiązania.

Ceny zboża w eksporcie — wrzesień 2023. Ile i za co się płaci?

Zdaniem Izby Zbożowo-Paszowej eksport pszenicy i kukurydzy we wrześniu 2023 roku będzie mniejszy niż w poprzednich miesiącach. Jest to spowodowane zbyt wysokimi cenami zboża i brakiem konkurencyjności polskiego ziarna na światowym rynku. Cena pszenicy konsumpcyjnej z dostawą do portów, w zależności od parametrów waha się od 965 zł za tonę do nawet 1170 zł za tonę, według stanu z 8 września 2023 roku.