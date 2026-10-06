W skrócie W pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego 14 osób zwróciło nadane im odznaczenia państwowe.

Według kancelarii prezydenta zwroty dotyczyły różnych odznaczeń z lat 1984-2026 i odbyły się z różnych powodów, niekiedy bez podania uzasadnienia.

Zwrócenie odznaczeń nie pociąga za sobą skutków prawnych i osoby te formalnie nadal są odznaczone - zaznacza kancelaria prezydenta.

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Dokładne informacje o liczbie osób, które zwróciły swoje odznaczenia państwowe przekazała portalowi kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego. W sumie w pierwszym roku urzędowania Nawrockiego na taki krok zdecydowało się 14 osób.

Kancelaria zaznaczyła, że zwracano różne odznaczenia nadane w okresie 1984-2026, w tym m.in. Order Odrodzenia Polski, Order Zasługi Rzeczypospolitej Polski, Krzyż Zasługi, Krzyż Wolności i Solidarności, Medal za Długoletnią Służbę czy Gwiazdę Iraku w różnych klasach i stopniach.

Zwroty były dokonywane z różnych powodów. Czasami do orderów dołączana była korespondencja, w której podawano motyw podjęcia decyzji o zwróceniu odznaczenia, jak w przypadku gestów sprzeciwu wobec odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, a czasami nie.

Kancelaria zwróciła uwagę, że zwrócenie odznaczeń nie wywołuje skutków prawnych i osoby, które zdecydowały się na taki krok, nadal są osobami odznaczonymi.

Kto zwrócił odznaczenia państwowe?

Wiadomo, że na znak protestu wobec decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu, swoje odznaczenia zwrócili: były premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman (Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej), ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar i zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Igor Żółkiew (Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej), szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha (Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej) i szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow (Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej).

Odznaczenia zwrócili również: kobieta odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, mężczyzna odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, aktor odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz historyk i opozycjonista z czasów PRL odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Redakcja Gazeta.pl nie opublikowała imion i nazwisk tych osób.

Zwrócenie odznaczeń państwowych. KPRP ujawnia dane

Wiadomo również, że na zwrócenie Złotego Krzyża Zasługi nie zdecydował się były poseł Piotr Fogler. W czerwcu zapowiadał on taki krok w ramach protestu przeciwko odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy.

Z kolei ppłk rezerwy Maciej Moryc odesłał prezydentowi odznaczenie, które otrzymał od USA za udział w misji NATO w Afganistanie. Była to reakcja na brak, jego zdaniem, odpowiedniej reakcji Nawrockiego na słowa Donalda Trumpa deprecjonujące udział sojuszników w wojnie rozpętanej w Afganistanie.

KPRP poinformowała jednak, że odznaczenie to nie jest odznaczeniem państwowym, ani nadawanym przez prezydenta, dlatego też zostało ono odesłane do ppłk Moryca z informacją, że powinno zostać zwrócone do Biura Sekretarza Generalnego NATO.



