Tworzą się warunki do mroźnego epizodu. To dobrze znane zjawisko

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Jak tylko zajdzie słońce, zrobi się naprawdę zimno. Miejscami na południu pojawią się przymrozki, które przy gruncie sięgną -3 stopni. To tak zwani "zimni ogrodnicy", którzy co roku odwiedzają nasz kraj o tej porze. Przed ich nadejściem ostrzegają synoptycy w komunikatach. Najbliższe dni i noce mogą być nieprzyjemne.

"Zimni ogrodnicy", czyli majowe nocne przymrozki w Polsce. IMGW ostrzega na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia
W nocy na południu wystąpią przygruntowe przymrozki, przed którymi ostrzega IMGW. "Zimni ogrodnicy" będą wracaćWładysław Czulak/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTS/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Po zachodzie słońca spodziewane są znaczne spadki temperatury i miejscowe przymrozki na południu kraju, związane z typowym dla maja zjawiskiem "zimnych ogrodników".
  • Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla południowych powiatów Śląska, Małopolski i później Podkarpacia; prognozowane są temperatury do -3 st. C przy gruncie.
  • Chłodna, deszczowa i burzowa pogoda utrzyma się przez kolejne dni i możliwe, że poprawa nastąpi w okolicach weekendu, jednak przelotne opady i burze mogą wciąż występować.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Chłodne powietrze napływa do Polski, co możemy wyraźnie odczuć za dnia, jednak jeszcze mocniej w nocy. W niektórych miejscach zanotujemy nawet przygruntowe przymrozki - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wtorek wydano z tego powodu nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Zrobi się zimno. Ostrzeżenia w dwóch województwach

Tydzień nie zaczął się najlepiej: od poniedziałku pochmurnie i deszczowo jest w większości kraju, a wtorek nie jest pod tym względem lepszy. Obecnie na południu intensywnie pada deszcz, a z czasem na wschodzie mogą się pojawić burze.

Do tego warunki nie zachwycają: we wtorek najcieplejszych godzinach dnia nie będzie więcej niż 19-20 stopni na wschodzie, jednak silny wiatr wyraźnie obniży tam temperaturę odczuwalną. Zbliżająca się noc będzie jednak zdecydowanie zimniejsza.

Z powodu zbliżających się przymrozków synoptycy IMGW wystosowali ostrzeżenia pierwszego stopnia, które swoim zasięgiem objęły południowe powiaty Śląska i Małopolski. Tam "prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1, przy gruncie do -3 st. C" - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenia wejdą w życie o północy i utrzymają się do godz. 7:00 w środę.

Wiosenne przymrozki w połowie maja nie są niczym wyjątkowym. To tak zwani "zimni ogrodnicy", czyli zjawisko zwykle notowane o tej porze roku. Nazwy tych przymrozków pochodzą od patronów poszczególnych dni, podczas których występują.

Są to: św. Pankracy (wspomnienie 12 maja), św. Serwacy (13 maja), św. Bonifacy (14 maja) oraz popularna "zimna Zośka", czyli św. Zofia (15 maja).

Zazwyczaj w tym okresie mamy do czynienia z zimnymi nocami i tak samo będzie w tym roku.

Zobacz również:

W połowie tygodnia możemy zanotować miejscami nocne przymrozki. Chłodno będzie również w ciągu dnia, przez dużą część tygodnia
Polska

Rozpoczyna się seria zmian w pogodzie. Zrobi się niebezpiecznie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Chłodniejszy epizod w połowie tygodnia. Burze nie odpuszczą

Ochłodzenie, z którym mamy obecnie do czynienia, potrwa przez kilka kolejnych dni i nocy.

Pochmurna, deszczowa aura utrzyma się również w środę. Tego dnia na północnym zachodzie możliwe będą również burze, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Zrobi się jeszcze chłodniej niż we wtorek. W najcieplejszych godzinach w środę nie będzie więcej niż 10-14 stopni, a na Podhalu maksymalnie można liczyć na około 7 st. C. Potem temperatury jeszcze spadną.

Mapa Polski ukazująca anomalię temperatury powietrza na wysokości 2 metrów, z przewagą niebieskich odcieni wskazujących niższe od przeciętnej wartości temperatury dla wskazanego dnia w większości regionów kraju.
"Zimni ogrodnicy" pojawią się w połowie tygodnia. Nieco cieplej zacznie się robić w okolicach weekenduWXChartsmateriał zewnętrzny

Noc ze środy na czwartek będzie mroźna na południowych krańcach Polski. Na Podhalu i Bieszczadach będzie koło zera, a przy gruncie do -3 stopni Celsjusza. Na ten czas prognozowane są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla południowych rejonów Małopolski i Podkarpacia.

Możliwe, że "zimni ogrodnicy" pozostaną z nami do drugiej połowy tygodnia, jednak potem przymrozki powinny ustąpić. W czwartek zrobi się nieco cieplej i w ciągu dnia termometry pokażą do 15-19 stopni, choć na Wybrzeżu będzie o kilka stopni mniej.

Możliwe, że noc z czwartku na piątek będzie już "na plusie" i nie będzie wtedy mniej niż 3-7 stopni Celsjusza. Ocieplenie nie będzie znaczące i po wschodzie słońca w piątek możemy liczyć na około 20 stopni Celsjusza w najcieplejszych regionach.

Pogoda jednak się nie poprawi i będzie to kolejny deszczowy dzień, zwłaszcza na zachodzie. Do tego na terenach rozciągających się od Opolszczyzny po Pomorze Gdańskie może być burzowo.

Burze w piątek mogą być na tyle intensywne, że synoptycy prognozują wydanie wówczas ostrzeżeń pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem. Mogą one się pojawić na Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyźnie.

Wschodnia i północno-wschodnia część Polski zaznaczona żółtym kolorem obejmuje województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie oraz podkarpackie.
W piątek burze mogą występować w wielu regionach kraju. W wielu województwach możliwe będą ostrzeżenia pierwszego stopniaIMGWmateriał zewnętrzny

Szanse na delikatną poprawę pogody pojawią się w okolicach weekendu. Wówczas niebo powinno się przejaśnić, choć wciąż w wielu miejscach będziemy mieli do czynienia z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami z silniejszym wiatrem.

Zobacz również:

Deszcz i przymrozki. Prognoza pogody na weekend
Polska

Deszcz, burze i przymrozki. Zostały godziny przed załamaniem pogody

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

-----

Ziobro poleciał do USA. Przydacz w ''Gościu Wydarzeń'': Nie było tematu Ziobry pomiędzy prezydentami Nawrockim i TrumpemPolsat NewsPolsat News

Najnowsze