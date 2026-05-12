W skrócie Po zachodzie słońca spodziewane są znaczne spadki temperatury i miejscowe przymrozki na południu kraju, związane z typowym dla maja zjawiskiem "zimnych ogrodników".

Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla południowych powiatów Śląska, Małopolski i później Podkarpacia; prognozowane są temperatury do -3 st. C przy gruncie.

Chłodna, deszczowa i burzowa pogoda utrzyma się przez kolejne dni i możliwe, że poprawa nastąpi w okolicach weekendu, jednak przelotne opady i burze mogą wciąż występować.

Chłodne powietrze napływa do Polski, co możemy wyraźnie odczuć za dnia, jednak jeszcze mocniej w nocy. W niektórych miejscach zanotujemy nawet przygruntowe przymrozki - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wtorek wydano z tego powodu nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Zrobi się zimno. Ostrzeżenia w dwóch województwach

Tydzień nie zaczął się najlepiej: od poniedziałku pochmurnie i deszczowo jest w większości kraju, a wtorek nie jest pod tym względem lepszy. Obecnie na południu intensywnie pada deszcz, a z czasem na wschodzie mogą się pojawić burze.

Do tego warunki nie zachwycają: we wtorek najcieplejszych godzinach dnia nie będzie więcej niż 19-20 stopni na wschodzie, jednak silny wiatr wyraźnie obniży tam temperaturę odczuwalną. Zbliżająca się noc będzie jednak zdecydowanie zimniejsza.

Z powodu zbliżających się przymrozków synoptycy IMGW wystosowali ostrzeżenia pierwszego stopnia, które swoim zasięgiem objęły południowe powiaty Śląska i Małopolski. Tam "prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1, przy gruncie do -3 st. C" - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenia wejdą w życie o północy i utrzymają się do godz. 7:00 w środę.

Wiosenne przymrozki w połowie maja nie są niczym wyjątkowym. To tak zwani "zimni ogrodnicy", czyli zjawisko zwykle notowane o tej porze roku. Nazwy tych przymrozków pochodzą od patronów poszczególnych dni, podczas których występują.

Są to: św. Pankracy (wspomnienie 12 maja), św. Serwacy (13 maja), św. Bonifacy (14 maja) oraz popularna "zimna Zośka", czyli św. Zofia (15 maja).

Zazwyczaj w tym okresie mamy do czynienia z zimnymi nocami i tak samo będzie w tym roku.

Chłodniejszy epizod w połowie tygodnia. Burze nie odpuszczą

Ochłodzenie, z którym mamy obecnie do czynienia, potrwa przez kilka kolejnych dni i nocy.

Pochmurna, deszczowa aura utrzyma się również w środę. Tego dnia na północnym zachodzie możliwe będą również burze, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Zrobi się jeszcze chłodniej niż we wtorek. W najcieplejszych godzinach w środę nie będzie więcej niż 10-14 stopni, a na Podhalu maksymalnie można liczyć na około 7 st. C. Potem temperatury jeszcze spadną.

"Zimni ogrodnicy" pojawią się w połowie tygodnia. Nieco cieplej zacznie się robić w okolicach weekendu

Noc ze środy na czwartek będzie mroźna na południowych krańcach Polski. Na Podhalu i Bieszczadach będzie koło zera, a przy gruncie do -3 stopni Celsjusza. Na ten czas prognozowane są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla południowych rejonów Małopolski i Podkarpacia.

Możliwe, że "zimni ogrodnicy" pozostaną z nami do drugiej połowy tygodnia, jednak potem przymrozki powinny ustąpić. W czwartek zrobi się nieco cieplej i w ciągu dnia termometry pokażą do 15-19 stopni, choć na Wybrzeżu będzie o kilka stopni mniej.

Możliwe, że noc z czwartku na piątek będzie już "na plusie" i nie będzie wtedy mniej niż 3-7 stopni Celsjusza. Ocieplenie nie będzie znaczące i po wschodzie słońca w piątek możemy liczyć na około 20 stopni Celsjusza w najcieplejszych regionach.

Pogoda jednak się nie poprawi i będzie to kolejny deszczowy dzień, zwłaszcza na zachodzie. Do tego na terenach rozciągających się od Opolszczyzny po Pomorze Gdańskie może być burzowo.

Burze w piątek mogą być na tyle intensywne, że synoptycy prognozują wydanie wówczas ostrzeżeń pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem. Mogą one się pojawić na Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyźnie.

W piątek burze mogą występować w wielu regionach kraju. W wielu województwach możliwe będą ostrzeżenia pierwszego stopnia

Szanse na delikatną poprawę pogody pojawią się w okolicach weekendu. Wówczas niebo powinno się przejaśnić, choć wciąż w wielu miejscach będziemy mieli do czynienia z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami z silniejszym wiatrem.

