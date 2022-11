Polska Przyjdą sprawdzić twój piec. Czy musisz ich wpuścić? Komu grozi kara?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie dodatkowe w wysokości 3000 zł, wypłacane osobom ogrzewającym gospodarstwa domowe tego rodzaju opałem. Okazuje się jednak, że spora część z nich zastała odprawiona z kwitkiem. Dlaczego tak się dzieje?

Przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego trwa od 17 sierpnia 2022 r. Przysługuje on osobom, które ogrzewają dom węglem kamiennym lub jego pochodnymi i potwierdziły to w deklaracji CEEB. Nie ustanowiono żadnych progów dochodowych, co oznacza, że o wypłatę pieniędzy może się starć każdy, bez względu na wysokość zarobków.

Okazuje się jednak, że prawie 1/5 składanych wniosków jest odrzucana przez urzędy gmin. Najczęściej dzieje się tak w przypadku osób, które nie złożyły deklaracji CEEB w terminie do 11 sierpnia 2022 r. lub zawierała ona błędy. Za niezgodność z danymi podanymi w deklaracji CEEB grozi nie tylko brak dodatku węglowego, ale również kary finansowe.

Kolejnym powodem odrzucenia wniosku mogło być złożenie go przez kilka osób mieszkających pod jednym adresem. Nowelizacja przepisów z 3 listopada 2022 r. zniosła jednak wymóg wypłacania "jednego dodatku na jeden adres", a zastąpiła go "jednym dodatkiem na jeden piec". Oznacza to, że jeśli w jednym budynku zamieszkuje kilka rodzin, które prowadzą odrębne gospodarstwo domowe i posiadają własne źródło ciepła, każda z nich może się starać o wypłatę 3000 zł z dodatku węglowego.

Osoby, których wnioski zostały odrzucone, mogą złożyć je po raz kolejny. Jeśli powodem był brak deklaracji CEEB lub błędy podczas jej wypełniania, muszą one najpierw dopełnić ten obowiązek. Następnie ponownie skierować wniosek do właściwego miejscu zamieszkania urzędu miasta lub gminy.

Co ciekawe, o wypłatę dodatku węglowego mogą się starać także osoby, które nie zrobiły tego w pierwszym terminie.

Właściciele gospodarstw domowych, których wniosek o dodatek węglowy został odrzucony, a mimo to chcieliby skorzystać ze świadczenia i otrzymać dodatkowe 3000 zł na zakup opału muszą się spieszyć.

Ostateczny termin składania wniosków mija 30 listopada 2022 r. Później nie będą one rozpatrywane. Dobrą wiadomością jest jednak to, że formalności można dopełnić online.

