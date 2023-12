Kto otrzyma 125 zł upustu na prąd? Warunki

Dokładna kwota ulgi za prąd, na którą mogą liczyć odbiorcy to 125,34 zł. To efekt Rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które weszło w życie we wrześniu 2023 roku. Sprzedawcy energii elektrycznej mają obowiązek wstecznie obniżyć o 12 proc. ceny prądu dla gospodarstw domowych. Aby otrzymać 125 zł upustu na rachunku za prąd, należy jednak spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 5 proc. przez co najmniej trzy miesiące. Okres obniżonego zużycia musi zmieścić się w trzech pierwszych kwartałach 2023 r., a więc od stycznia do września;

potwierdzić poprawność swoich danych osobowych, które posiada dostawca prądu;

wyrazić zgody na otrzymywanie od dostawcy energii korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w dedykowanym do obsługi serwisie;

wyrazić zgody na otrzymywanie od dostawcy energii informacji dotyczących produktów i usług;

korzystać z energii odnawialnej (np. instalacja fotowoltaiczna);

złożyć oświadczenia, które potwierdzi uprawnienie do korzystania z podwyższonych limitów zużycia.

Osoby, które spełniły choć jeden z tych warunków, nie muszą składać żadnych wniosków w tej sprawie. Jeden z ich rachunków za prąd zostanie pomniejszony o kwotę 125 zł.

125 zł mniej za prąd. Czy dostawca może cofnąć upust?

Zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa, dostawca energii elektrycznej weryfikuje, czy odbiorca energii spełnił choć jeden z powyższych warunków. Co, jeśli odbiorca otrzymał upust 125 zł, a okazało się, że mu się on nie należał? Tę sprawę reguluje punk 6. paragrafu 1. Rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z 9 września 2023 roku. Mówi on:

"W przypadku, gdy weryfikacja wykaże, że odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym nie spełnił żadnego z warunków umożliwiających zastosowanie wobec niego obniżenia, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną uwzględnia kwotę, o którą pomniejszono kwotę należności za 2023 r. tego odbiorcy, w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.".

Oznacza to, że osoby, które nie spełniły żadnego z warunków zawartych w rozporządzeniu, a skorzystały z upustu, będą miały jeden z rachunków za prąd w 2024 roku powiększony o kwotę 125 zł. "Jeśli nie spełnią państwo żadnego z określonych w rozporządzeniu warunków do zastosowania obniżki, to w 2024 roku, po przeprowadzeniu weryfikacji, powiększymy państwa rachunek o kwotę, o którą pomniejszyliśmy należność za 2023 rok" - wskazuje na swojej stronie PGE.

Podobne wyjaśnienia przekazuje nam w komunikacie również Ministerstwo Klimatu i Środowiska. - Zgodnie z § 50b ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną w brzmieniu nadanym nowelizacją z 9 września 2023 r., sprzedawca energii w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym stosuje obniżkę w rozliczeniu na rachunku za energię w sytuacji, gdy zostanie spełniony jeden z sześciu warunków wymienionych w tym przepisie - precyzuje resort.

- Jeśli sprzedawca energii przyznał upust odbiorcy w gospodarstwie domowym, a późniejsza weryfikacja wykaże, że odbiorca ten nie spełnił żadnego z warunków uprawniającego do zastosowania obniżki na rachunku za energię, spółka obrotu wycofa przyznany upust, na zasadzie korekty faktur, najpóźniej do 31 grudnia 2024 r - dodaje.

Czy można jeszcze się starać o upust na rachunku za prąd?

Na spełnienie pierwszych trzech warunków odbiorcy mieli czas do 15 grudnia 2023. Mowa tu o zmniejszeniu zużycia energii w mijającym roku o 5 proc. w stosunku do roku poprzedniego, o weryfikacji danych i wyrażeniu zgód na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

Więcej czasu mają osoby, które zakładają fotowoltaikę lub Kartę Dużej Rodziny, albo zamieszkują z osobą niepełnosprawną lub zostały rolnikami. Tu limit czasowy kończy się z ostatnim dniem roku 2023.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023, gov.pl