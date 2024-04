"Telewizja Polska S.A. w likwidacji przeprasza Krzysztofa Brejzę za to, że w artykule opublikowanym na portalu tvp.info, a następnie wielokrotnie powielanym w materiałach prezentowanych na antenie TVP Info oraz TVP1, zaprezentowano w sposób fałszywy treść prywatnej korespondencji Krzysztofa Brejzy" - napisano w oświadczeniu wydanym przez portal informacyjnego kanału publicznej stacji.

W tekście wskazano, że we wspomnianym artykule "przypisano Krzysztofowi Brejzie wypowiedzi niepochodzące od niego, lecz do niego kierowane (zmieniono nadawców z adresatem wiadomości)".

TVP przeprasza Krzysztofa Brejzę. "Materiały nieprawdziwe, zmanipulowane"

Ponadto wyjaśniono, że różne wypowiedzi Krzysztofa Brejzy, które były kierowane do różnych osób, "skompilowano" w ten sposób, że przedstawiono je jako "jedną spójną wypowiedź kierowaną w jednym czasie do rzekomej jednej grupy osób". To z kolei, jak czytamy w treści przeprosin, "stworzyło wrażenie, że Krzysztof Brejza jest zaangażowany w zachowania o charakterze bezprawnym".