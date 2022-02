Autorem artykułu jest Samuel Pereira, który napisał m.in. o "materiałach ze śledztwa, w którym postawiono już ponad sto zarzutów". Stwierdził, że Brejza "osobiście kierował akcją w internecie, starannie instruując swoja grupę jak trzeba działać, osobiście wymyślając nieprawdziwe informacje" dotyczące opozycji w Inowrocławiu.

Prezydentem tego miasta jest Ryszard Brejza - ojciec senatora KO.

Krzysztof Brejza pozwał TVP. Sąd nakazał jej publikację komunikatu

W artykule Pereira opublikował też korespondencję, która - zdaniem Krzysztofa Brejzy - jest sfałszowana. Polityk wyjaśniał, że wiadomości zamieszczone na portalu TVP Info to w rzeczywistości kompilacja kilku osobnych SMS-ów, adresowanych do różnych osób i wysyłanych w odstępach czasu.



Krzysztof Brejza pozwał więc telewizję państwową, a w grudniu bydgoski Sąd Okręgowy nakazał jej opublikowanie informacji, iż "w związku z treścią artykułu toczy się postępowanie sądowe o naruszenie dóbr osobistych w postaci czci, dobrego imienia, prawa do prywatności i tajemnicy korespondencji".



Taki komunikat widzi każdy, kto na stronie TVP Info chce przeczytać tekst Pereiry. Umieszczono go w sobotę. "Mamy to!" - ogłosiła na Twitterze Dorota Brejza, żona senatora i jego pełnomocniczka, nawiązując do wykonania przez TVP decyzji sądu.



Citizen Lab: Brejza był szpiegowany Pegasusem

Polityk KO jest jedną z osób, których telefon miał zostać zainfekowany Pegasusem - oprogramowaniem służącym do inwigilacji. Ustalili to kanadyjscy naukowcy z Citizen Lab. Brejza uważa, że treść jego korespondencji trafiła do TVP właśnie za sprawą Pegasusa.



Mec. Artur Wdowczyk, reprezentujący Telewizję Polską, przekonywał, że korespondencja opublikowana przez portal "w całości była związana z wykonywaniem przez powoda obowiązków zawodowych". - W żadnym stopniu nie dotyczyła prywatnej sfery życia Krzysztofa Brejzy - stwierdził prawnik, cytowany przez Onet.