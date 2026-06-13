W skrócie Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego będzie pracować nad przygotowaniem infrastruktury i logistyki pod obecność wojsk amerykańskich w Polsce.

Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Waszyngton, gdzie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem i poruszy temat bezpieczeństwa oraz współpracy dwustronnej.

Szef MON przekazał oficjalną propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, a Trump zapowiedział wysłanie do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy.

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W niedzielę prezydent Karol Nawrocki uda się z wizytą do Waszyngtonu, gdzie na zaproszenie Donalda Trumpa weźmie udział w gali UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.

W związku z wyjazdem głowy państwa do USA, premier Donald Tusk został zapytany, jakie kwestie jego zdaniem Nawrocki powinien poruszyć w rozmowie z Trumpem. Tusk życzył prezydentowi powodzenia w wyprawie i podkreślił, że w przyszłym tygodniu rząd zintensyfikuje przygotowania do przyjęcia w Polsce amerykańskich żołnierzy.

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Premier poinformował, że "na wniosek premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza we wtorek z samego rana Komitet Bezpieczeństwa będzie pracował nad przygotowaniem miejsc, infrastruktury, logistyki, pieniędzy pod kątem obecności wojsk amerykańskich w Polsce".

- Bardzo chcemy, żeby Polska była konkretnie, precyzyjnie przygotowana do zapowiedzi, jaką usłyszeliśmy od prezydenta Trumpa - powiedział premier w rozmowie z dziennikarzami.

- Liczę, że prezydent Nawrocki znajdzie okazję, żeby przypomnieć prezydentowi Trumpowi jego obietnicę - dodał.

Nawiązując do planowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki z okazji urodzin prezydenta USA, premier zwrócił się "z gorącym apelem" do Karola Nawrockiego, by w USA "nie dał się zaciągnąć do klatki". - Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje - powiedział Donald Tusk.

Amerykańscy żołnierze w Polsce. "Ważne i dobre decyzje przed nami"

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w serwisie X do zbliżającego się posiedzenia rządu.

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"Przygotowujemy Polskę na zwiększoną obecność wojsk amerykańskich. Ważne i dobre decyzje dla Polski przed nami!" - pisał w sobotę wicepremier.

Wcześniej szef MON informował, że przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Poprzednio rozmawiał z Hegsethem w maju, w związku z pojawiającymi się wówczas doniesieniami, jakoby Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski.

Sekretarz obrony USA miał wówczas zapewnić Kosiniaka-Kamysza, iż obecnie trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.

Deklarację w tej sprawie złożył jednak prezydent USA Donald Trump, który poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Jak podkreślił, to decyzja podjęta w oparciu o relacje z prezydentem Nawrockim, którego wsparł przed wyborami w 2025 r.

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Jak przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, w Waszyngtonie Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem "o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej".

- A przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski - podkreślił prezydencki minister. Jak dodał, w trakcie rozmowy poruszona zostanie również kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.





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