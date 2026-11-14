W skrócie Premier Donald Tusk skomentował aresztowanie brata Viktora Orbana oraz odnalezienie milionów dolarów ukrytych przez jego byłego ministra w lesie.

Sąd w Budapeszcie aresztował Arona Orbana, brata byłego premiera, podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel ludźmi.

Węgierskie służby odnalazły ogromne sumy pieniędzy zakopane w lesie przez byłego ministra Miklosa Sesztaka, który jest podejrzany o korupcję.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Kilka dni temu brat Orbana został aresztowany w sprawie o handel ludźmi, a wczoraj w lesie znaleziono 20 mln dolarów zakopanych przez jednego z ministrów Orbana" - napisał po angielsku premier Donald Tusk na platformie X.

Rozwiń

"Drogi Viktorze, zawsze podziwiałem twoją kreatywność, ale teraz muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem jak nigdy wcześniej" - dodał szef rządu.

Węgry. Problemy bliskich i współpracowników Viktora Orbana

Donald Tusk w swoim wpisie odniósł się do ostatnich doniesień napływających z Węgier i dotyczących osób związanych z byłym premierem tego kraju.

W środę sąd rejonowy w Budapeszcie zarządził bowiem miesięczny areszt dla młodszego brata Viktora Orbana - Arona. Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz handlu ludźmi.

Według śledczych brat byłego premiera miał pomagać co najmniej 100 obywatelom Wietnamu w nielegalnym przekroczeniu granicy Węgier. Podejrzani w sprawie mieli pośredniczyć w procedurach wizowych przy udziale węgierskich placówek dyplomatycznych w Wietnamie, pobierając przy tym opłaty za swoje usługi.

Z kolei w piątek węgierskie służby odnalazły w jednym z lasów pieniądze, które miał zakopać tam były minister ds. rozwoju narodowego w rządzie Orbana Miklos Sesztak. Mężczyzna jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym korupcji. W latach 2014-2018 miał przyjąć łapówki o wartości ponad 37 mln dolarów.

W ciągu dwóch dni śledczy dokonali przeszukań w wielu miejscach kraju. W ich trakcie znaleźli m.in. 5,07 mld forintów, 2,6 mln euro oraz 1,26 mln dolarów.

Obecny minister finansów Andras Karman stwierdził, że 12 pracowników przeliczało pieniądze przez osiem godzin na pięciu maszynach. Gotówka była zakopana w lesie, ukryta w budynkach rolniczych, magazynach, budynkach mieszkalnych, czy specjalnym sejfie.



