W skrócie Premier Donald Tusk oświadczył, że Polska nie jest mile widziana przez Rosję i USA przy stole negocjacyjnym w sprawie konfliktu z Ukrainą.

Szef rządu podkreślił, że Polska nie zamierza autoryzować decyzji przygotowanych w Moskwie, ponieważ rosyjskie warunki stanowią zagrożenie dla kraju.

Donald Tusk sprzeciwił się tworzeniu nowych formatów reprezentacji Europy, opowiadając się za inwestowaniem w jednolite stanowisko instytucji unijnych.

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- Ja nie dołączę do chóru tych, którzy zawsze mają jakieś pomysły, kto powinien reprezentować Europę. Europa ma swoje struktury - powiedział premier Donald Tusk.

Polityk podkreślił, że "docenia zasługi poszczególnych polityków", ale nie chce, aby "Polska uczestniczyła w takim wyścigu pomiędzy premierami, prezydentami, kto tam będzie przy stole". - Nie szukałbym nowych formatów, tylko inwestowałbym w jednolite stanowisko, które prezentują instytucje europejskie - dodał.

Rozmowy Rosja - Ukraina. Tusk: Powiem to po raz pierwszy

Szef rządu podkreślił, że codziennie otrzymuje dziesiątki stron informacji od osób, które są zaangażowane w rozmowy na linii Rosja - Ukraina. - Nie mam deficytu informacji Polski, raczej mam poczucie nadmiaru spotkań - powiedział.

- Powiem to po raz pierwszy, ale chyba was to nie zaskoczy. Przy stole, gdzie siedzą ludzie od Putina, który jest organizowany przez amerykańskich dyplomatów, prezydenta Donalda Trumpa, Polska nie jest mile widziana przez tych dwóch głównych aktorów - powiedział wprost.

Tusk podkreślił, że "jesteśmy uznawani za bardzo antyrosyjskich", a "strona rosyjska nie jest zainteresowana tym, żeby ktoś, kto ma takie jasne i twarde poglądy był uczestnikiem tych negocjacji".

- W dodatku ludzie Putina prezentują tam stanowisko, które jest absolutnie nie do przyjęcia (...) nie tylko dla Ukrainy, ale też dla Europy, dla państw takich jak Polska - dodał.

Premier ocenił, że przyjęcie rosyjskich warunków oznaczałoby "bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski". - Cieszę się, że mam stały kontakt ze wszystkimi, którzy są zaangażowani w ten proces, ale wcale bym nie chciał, aby Polska autoryzowała propozycje czy decyzje przygotowane w Moskwie. To nie wchodzi w rachubę - powiedział.

Szczyt EPC w Dublinie. Tusk o rozmowach z Rosją: Nie wchodzi w rachubę

W czwartek w Dublinie rozpoczęło się spotkanie liderów 47 państw europejskich w formacie Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC). To właśnie przy jego okazji premier Tusk odniósł się do sprawy negocjacji z Rosją.

EPC to inicjatywa łącząca liderów Unii Europejskiej z przywódcami innych państw Europy, którzy nie biorą udziału w regularnych szczytach unijnych.

Zaproszenie na szczyt, poza 27 państwami Unii Europejskiej, otrzymało 20 krajów spoza Wspólnoty, w tym także Kanada - jej premier Mark Carney po raz drugi weźmie udział w szczycie EPC jako gość.



