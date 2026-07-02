Tusk zrzekł się immunitetu. Chodzi o spór z instytutem Ziobry
Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry oskarża premiera o zniesławienie ws. finansowania go przez szefa Zondacrypto Przemysława Krala. Portal Wirtualna Polska ustalił, że Donald Tusk postanowił zrzec się w tej sprawie immunitetu. - Jak chcą iść do sądu, to niech idą, tyle że przegrają - powiedział portalowi rzecznik rządu Adam Szłapka.
W skrócie
- Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry zarzuca premierowi zniesławienie w sprawie finansowania przez Przemysława Krala, a Donald Tusk zrzekł się immunitetu w związku z tym sporem.
- Donald Tusk poinformował, że środki od Przemysława Krala trafiły do Instytutu Polski Suwerennej oraz na prawników Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego.
- Zrzeczenie się przez premiera immunitetu podlega procedurze w sejmowej komisji regulaminowej i po jej akceptacji marszałek Sejmu poinformuje Instytut o skuteczności tego działania.
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Na początku kwietnia Donald Tusk podczas posiedzenia rządu stwierdził, powołując się na informacje z ABW, że na przełomie października i listopada 2025 r. Przemysław Kral, prezes zarządu Zondacrypto, dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji: Instytutu Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro oraz Dobry Rząd Przemysława Wiplera.
Ta pierwsza miała otrzymać 450 tysięcy zł. - Część z tych środków przeznaczono na prawników obrońców Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego - twierdził premier.
Jeszcze w tym samym miesiącu członek zarządu Fundacji "Instytut Polski Suwerennej" Piotr Cieplucha poinformował o skierowaniu do sądu prywatnego aktu oskarżenia "przeciwko Donaldowi Tuskowi za kłamliwe pomówienie oraz wniosku o uchylenie mu immunitetu".
Spór Tuska z instytutem Ziobry. Premier zrzekł się immunitetu
Wirtualna Polska ustaliła, że premier postanowił w tej sprawie sam zrzec się immunitetu. - Pan premier zrzekł się w tej sprawie immunitetu, jest gotów na konfrontację - powiedział portalowi rzecznik rządu Adam Szłapka. Poinformował również, że dokumenty w tej sprawie są już w drodze do Sejmu.
- Fakty są oczywiste, oni byli finansowani przez podmioty związane z Zondacrypto i byli niezwykle aktywni, by zablokować regulacje ustawowe dotyczące rynku kryptowalut. Tak więc jak chcą iść do sądu, to niech idą, tyle że przegrają - dodał.
Zgodnie z procedurą zrzeczenie się przez premiera immunitetu trafi do sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Jeśli uzna ona poprawność formalną zrzeczenia się immunitetu, to przekaże w tej sprawie opinię do marszałka Sejmu, który poinformuje "Instytut Polski Suwerennej" o tym, że Tusk skutecznie zrzekł się immunitetu.