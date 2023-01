Tusk: Złożymy projekt ustawy obniżający VAT na gaz do pięciu procent

Podczas spotkania jeden z obecnych zadał Donaldowi Tuskowi kilka pytań, m.in. o niedawne słowa Radosława Sikorskiego o rozbiorze Ukrainy i niemieckiej polityce, którą były premier miał określić dwa lata temu "błogosławieństwem dla Ukrainy".

- To pytania pojawiające się na wszystkich konferencjach działaczy PiS. Te pytania sformułowane są w taki sposób zawierające w tezie fałsz. Nie, Radosław Sikorski nie ujawnił rozmowy na sopockim molo, bo mówił o spotkaniu, w którym uczestniczyło około 40 dyplomatów ze strony polskiej i rosyjskiej. Putin nie proponował wtedy żadnego rozbioru Ukrainy tylko wysuwał insynuacje, że Ukraina składa się z różnych wątków historycznych, że Lwów był polskim miastem. To pokazywało jego niechętny i lekceważący stosunek do Ukrainy jako takiej. Wypisywał to też w swoich artykułach i esejach - odparł lider PO.

Podkreślił, że "słyszy w komentarzach politycznych przeciwników krytyczne sądy wobec Sikorskiego".

- Dokładnie znam jego życiorys. Jako chyba jedyny młody Polak miał odwagę pojechać do Afganistanu, wtedy kiedy ZSRR atakował ten kraj. Miał w ręku prawdziwy karabin. W tym czasie wielu liderów PiS zachowywało się tak, że woleliby o tym zapomnieć. Jarosław Kaczyński kilka lat później spotykał się z rosyjskim agentem. Nikt mu nie zadał takiego pytania. Czy na pewno jest tak ważne, że Sikorski czasem z temperamentem, czasem przesadą, ale z reguły trafnie powie coś na temat co się dzieje w Polsce i na świecie. Ostatnio mówił o tym, że rząd PiS zachowywał się dwuznacznie w przededniu napaści Rosji na Ukrainę. Dlaczego dziś nikt z oficjalnych mediów nie zada tego pytania Kaczyńskiemu i Morawieckiemu, że mając wiedzę bezpośrednio od Amerykanów, że Rosja napadnie na Ukrainę, organizowali z najbardziej prorosyjskimi politykami spotkania w Warszawie, Morawiecki był w Madrycie. Tego typu działania są stukrotnie ważniejsze niż wypowiedzi polityka, nawet jeśli ma czasem wybujały temperament - zaznaczył Tusk.

- Sikorski jest autorem Partnerstwa Wschodniego, które otworzyło Ukrainie drzwi do Europy. Jego zasługi o organizowaniu Unii Europejskiej wokół interesu Ukrainy są nie do przecenienia. To on ostrzegł Ukraińców, że Rosja na nich za chwilę napadnie. Nie słyszałem, by zrobił to Kaczyński po tym, jak dostał tę wiadomość od USA. Ale widziałem go za to na spotkaniach z politykami organizowanymi w Warszawie - dodał.

Lider PO podkreślił, że "niemądre byłoby twierdzenie, że Patryk Jaki mówi rzeczy, bo Moskwa tego chce, tak samo jak zarzucanie tego Sikorskiemu".

Tusk odniósł się również do kwestii swoich słów o Niemczech.

- Nie mówiłem, że polityka tego kraju jest błogosławieństwem dla Ukrainy, tylko, że polityka CDU w tamtym czasie była błogosławieństwem - wyprostował.

Nawiązując do kanclerza Niemiec, były premier podkreślił: - Scholza niech pan nie wpycha do mojej torby, to nie moja rodzina polityczna. Kiedy trzeba było, pojechałem z Kliczką na spotkanie z nim. Wyraźnie i jednoznacznie mówiliśmy Scholzowi jak bardzo Niemcy podważają swoją reputację, zwlekając z pomocą Ukrainie.

Tusk zapowiada projekt ustawy ws. niższego VAT-u na gaz

W 2022 roku codzienne zakupy zdrożały średnio o 19,1 proc. rdr - wynika z najnowszego raportu platformy analityczno-badawczej UCE Research. Zdaniem ekonomistki z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku dr Anny Semmerling szczytu inflacji należy spodziewać się na przełomie I i II kw. 2023 roku.

Do drożyzny na sklepowych półkach, ale też na stacjach paliw, odniósł się lider PO Donald Tusk.

- W Polsce jest tak drogo, także dlatego, że ceny benzyny, gazu czy prądu wzrosły w sposób nieuzasadniony - mówił.

Zapowiedział, że "najbliższym posiedzeniu Sejmu złożymy prosty, czytelny projekt ustawy, żeby VAT na gaz - przynajmniej do końca tego roku - był pięcioprocentowy". - Mam nadzieję, że przyniesie to jakąś ulgę - dodał.

Zaznaczył, że "chciałby zapytać premiera Morawieckiego, czy może wyjść do ludzi i powiedzieć, jak się czuje z tą informacją, która została opublikowana w ciągu tygodnia".

- Otóż okazało się, że kiedy on i jego rząd zapewniali Polaków, że inflacja będzie spadać z sześciu proc., dokładnie w tym czasie, kupił obligacje, zainwestował dużo własnych pieniędzy, które dają dobry zysk, gdy jest wysoka inflacja. Zarobił 119 tysięcy złotych dla siebie, na inflacji. W tym roku zarobi ponad pół miliona złotych, a do 2025 roku zarobi w sumie dwa miliony złotych. Na inflacji, na drożyźnie - mówił Tusk.

Zasugerował, że zarobione dzięki obligacjom pieniądze premier mógłby oddać na WOŚP. - Mam nadzieję, że się na to zdobędzie - dodał.

Tusk o Rafako: Nie zasługuje, by spółki państwowe spiskowały przeciw niej

Były premier odniósł się również do sprawy Rafako i sporu firmy z Tauronem.

- Musiałem pojechać na Śląsk do Rafako, bo okazało się, że z bliżej niezidentyfikowanych powodów może ta fabryka upaść lada dzień, tylko dlatego, że ktoś prowadzi dziwne, dwuznaczne gry i władza nie chce wyciągnąć ręki do rodzin pracowników Rafako z Raciborza - podkreślił.

- Rafako nie zasługuje na to, żeby spółki państwowe spiskowały przeciw niej, bo trochę tak to wygląda. Nie wiem, kto chce na tym zarobić... - kontynuował na spotkaniu w Siedlcach.