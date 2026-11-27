W skrócie Media poinformowały, że Marcin Kierwiński w trakcie kampanii w 2023 roku zebrał 724 tys. zł, a część darczyńców była powiązana z instytucjami podległymi Koalicji Obywatelskiej.

Premier Donald Tusk zapowiedział weryfikację tych informacji, podkreślając jednak, że obecnie nie ma powodów, by tracić zaufanie do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.

Wobec doniesień o sposobie finansowania kampanii, Konfederacja zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie Marcina Kierwińskiego.

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Według informacji dziennikarzy TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński w czasie kampanii wyborczej do Sejmu w 2023 roku zebrał od darczyńców blisko 724 tys. zł.

Ponad dwie trzecie tej kwoty miało zostać przekazane przez grupę 113 osób, które w chwili dokonywania wpłat pracowały lub w przyszłości znalazły zatrudnienie w spółkach i instytucjach publicznych nadzorowanych przez Koalicję Obywatelską.

Premier zareagował na doniesienia w sprawie Kierwińskiego. "Zostanie to sprawdzone"

Zapytany na piątkowej konferencji w Brukseli o te doniesienia, premier Donald Tusk powiedział, że wydaje się, iż materiał ten, "w żaden sposób nie potwierdza tej bezpośredniej zależności, tzn. wpłaty za pracę".

- Gdyby tak było albo gdyby miało się tak okazać w najbliższych dniach czy tygodniach, że ktoś wpłaca na kampanię tego, czy innego polityka Koalicji Obywatelskiej, niezależnie od jego pozycji, jeśli taka zależność okazałaby się faktem, to oczywiście ja kończę współpracę - zapewnił premier.

Donald Tusk zapowiedział ponadto, że zostanie to jeszcze raz sprawdzone. - Zobaczą państwo całą statystykę. Na razie, tak jak sprawdziłem, nikt z wpłacających na kampanię pana Kierwińskiego nie zasiada w żadnym zarządzie spółki Skarbu Państwa - podkreślił.

Premier zaznaczył, że nie miał "nigdy żadnego powodu przypuszczać, aby Marcin Kierwiński był człowiekiem interesownym i szukał jakichś korzyści, w związku z zajmowaną pozycją". - Jestem nadal o tym absolutnie przekonany - podkreślił Tusk.

Szef rządu zapewnił też, że nie ma żadnego powodu, aby stracił zaufanie do szefa MSWiA. Dodał, że również minister sprawiedliwości nie widzi powodu, by zakładać, że działo się coś niezgodnego z prawem. - Ale prawdopodobnie opozycja zgłosiła wniosek do prokuratury i w związku z tym prokuratura będzie to badała - powiedział.

Tusk: Nie mam powodu, żeby stracić zaufanie do szefa MSWiA

Tusk zaznaczył jednocześnie, że nigdy nie litował się "nad ludźmi, nawet bliskimi współpracownikami w przeszłości, jeśli mieli coś na sumieniu". - I tutaj też tego nie będzie, ale na podstawie tego, co dzisiaj wiem, nie mam powodu, żeby stracić zaufanie do Marcina Kierwińskiego i do jego osobistej uczciwości, w żadnym wypadku - mówił.

Zdaniem Tuska "mamy w Polsce dziwny, chociaż jego zdaniem najuczciwszy system finansowania kampanii wyborczej", bo jest on w 100 proc. transparentny.

- Te wpłaty są publicznie rejestrowane, dostępne. Każdy wie o każdej złotówce. Każdy Polak może się dowiedzieć o każdej istotnej wpłacie na kampanię wyborczą. To jest publicznie dostępne - mówił.

Premier dodał, że polski system nie jest idealny, jednak jego zdaniem lepszy od np. systemu amerykańskiego, "gdzie miliarder może wpłacić 100 czy 200 mln dolarów na kampanię i nikt tego nie kontroluje".

- Dzięki temu systemowi, w Polsce ci najbogatsi, nie mają wpływu na politykę. U nas nie ma oligarchii, między innymi dlatego, że bogaci nie mogą bezkarnie wpływać na wynik wyborów poprzez niekontrolowane wpłaty - powiedział premier.

Sprawa Kierwińskiego. Konfederacja zapowiedziała zawiadomienie do prokuratury

Przypomnijmy, że analiza przeprowadzona przez TVN24+ wykazała, że obecny szef MSWiA, a także sekretarz generalny KO i szef struktur partii w Warszawie Marcin Kierwiński, w czasie kampanii parlamentarnej w 2023 r. zebrał największą kwotę ze wszystkich kandydatów Platformy Obywatelskiej.

Większość osób, które dokonały darowizny na rzecz kampanii Kierwińskiego - zgodnie z doniesieniami - związanych jest z Warszawą i woj. mazowieckim.

Na liście osób, które wsparły Kierwińskiego, znaleźli się m.in. samorządowcy, osoby pracujące w spółkach państwowych oraz przedstawiciele kadry kierowniczej instytucji publicznych.

Po tych informacjach złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie Marcina Kierwińskiego zapowiedziała Konfederacja.



