W skrócie Premier Donald Tusk zaprosił Karola Nawrockiego na przedświąteczne spotkanie do swojego domu w Sopocie.

Dorota Gawryluk oceniła, że zaproszenie na opłatek czyni Donalda Tuska trudniejszym przeciwnikiem politycznym.

Dziennikarka uważa, że dla premiera reset konstytucyjny proponowany przez PSL stanowi "śmiertelne zagrożenie".

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- Premier Donald Tusk zapraszający na opłatek jest trudny w ogóle do pokonania - stwierdziła Dorota Gawryluk w rozmowie z Janem Wróblem. W sobotnim wydaniu programu "Kalejdoskop Wydarzeń" komentowała między innymi zaproszenie szefa rządu adresowane do Karola Nawrockiego.

Donald Tusk zaprosił Karola Nawrockiego do rodzinnego domu. Dorota Gawryluk: Taki premier jest trudny do pokonania

- Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę pana zaprosić z małżonką, rodziną, dziećmi do mnie, do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy - mówił premier podczas ceremonii chrztu nowego promu "Bursztyn Unity" w Szczecinie, w dniu Narodowego Święta Niepodległości.

Jak dodał, "moje mieszkanie nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiajmy jak Polak z Polakiem". - Polska jest warta naszej rozmowy - podkreślił.

W ocenie Gawryluk taki ruch Tuska czyni go "o wiele bardziej trudnym do pokonania". - Dużo łatwiejszy jest w momencie, kiedy jest sobą - powiedziała prowadząca.

Jej zdaniem "właśnie wtedy jest bardziej sobą, kiedy stosuje siłę, dlatego, że umie to robić". Dziennikarka stwierdziła, że "to jego sposób działania", bazując na tym, jakimi metodami przejmował władzę.

- Wydaje mi się, że prawa strona nie ma tej świadomości. I co, Jarosław Kaczyński ma być przeciwnikiem uśmiechniętego premiera Donalda Tuska? Wyobrażasz to sobie? - mówiła Gawryluk w rozmowie z Wróblem.

"Nowa narracja" Tuska. Gawryluk: Reset konstytucyjny największym zagrożeniem

Prowadząca argumentowała, że obecnie podejmowane przez premiera działania to wyraz "jego nowej narracji, w której to narracji on jest uśmiechnięty, on zaprasza na Wigilię i opłatek, a wszyscy są źli, bo oni się nie chcą dostosować, nie chcą rozmawiać, są z gorszego świata i oni są winni wojnie, której my nie chcemy".

"Największym zagrożeniem" - przekonywała Gawryluk - dla tak widzianej przez nią "narracji" premiera jest postulowany przez część sceny politycznej tak zwany reset konstytucyjny.

Z propozycją swojego rozwiązania sporu o TK wyszło Polskie Stronnictwo Ludowe.

Wśród założeń, które miałaby zawierać ustawa zmieniająca konstytucję w zakresie przepisów o Trybunale Konstytucyjnym, znalazło się między innymi wygaszenie kadencji obecnych sędziów i jednorazowe wyłonienie nowego składu przez Zgromadzenie Narodowe.

- W resecie chcą zgody. Jeżeli opozycja chce zgody, jest dla ciebie zagrożeniem i dlatego dla premiera Donalda Tuska reset i propozycja PSL-u jest śmiertelnym zagrożeniem - oceniła.



