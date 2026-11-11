W skrócie Premier Donald Tusk zaprosił Karola Nawrockiego wraz z rodziną na świąteczne spotkanie do swojego domu w Sopocie, aby podzielić się opłatkiem i porozmawiać.

Paweł Szefernaker w odpowiedzi na zaproszenie premiera zarzucił mu, że mimo haseł o jedności, unika wspólnych gestów państwowych z prezydentem w dniach świąt narodowych.

Podczas obchodów 11 listopada Karol Nawrocki skrytykował obecną sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, co spotkało się z krytycznym komentarzem szefa rządu.

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"Donald Tusk zawsze gra rolę kogoś, kim nie jest. Wczoraj demokraty, dziś gołąbka pokoju. Mówi o jedności, ale przy każdym kolejnym święcie narodowym ucieka przed wspólnym państwowym gestem z prezydentem" - czytamy w najnowszym wpisie opublikowanym przez szefa gabinetu Karola Nawrockiego Pawła Szefernakera.

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W ocenie polityka "wystarczyło zostać w Warszawie. Wystarczyło wspólnie złożyć wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza". Premier spędził Święto Niepodległości w Szczecinie.

11 listopada. Tusk z zaproszeniem dla Nawrockiego, jest odpowiedź z Pałacu

Wcześniej tego samego dnia, podczas uroczystości chrztu promu "Bursztyn" w Szczecinie, premier zwracał się bezpośrednio do Karola Nawrockiego. Zaprosił prezydenta do swojego rodzinnego domu.

- Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, rodziną, dziećmi, do mnie, do domu w Sopocie - powiedział Donald Tusk.

- Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy. Moje mieszkanie nie jest duże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole. Porozmawiamy - jak to się dawniej mówiło - jak Polak z Polakiem - dodał premier.

Trybunał Konstytucyjny. Nawrocki: Zupełnie pogrzebano

Sam prezydent w czasie Święta Niepodległości mówił o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. - Po tych dziesięciu latach w ostatnich tygodniach zupełnie pogrzebano prestiż Trybunału Konstytucyjnego - podkreślił.

- Wolny naród zasługuje na wolny Trybunał Konstytucyjny. Wolny od kordonów policji, ale wolny także od polityków. Stać nas na to - powiedział. Głowa państwa krytykowała też ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

Zaledwie kilka godzin po przemówieniu prezydenta jego słowa skomentował krótko Donald Tusk. "Chociaż w tym jednym dniu mógł próbować Polaków nie dzielić, a łączyć. Szkoda" - napisał szef rządu.

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